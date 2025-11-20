Electronic Arts'a Göre Battlefield 6 ve Black Ops 7 Rekabetinde Yılın Kazananı Belli

Uzun zamandan sonra bu yıl, beklenen bir diğer Battlefield ile Call of Duty rekabetinde yeni bir safha başladı. Her ne kadar 2026 yılına girmemiş olsak da Electronic Arts, mevcut yılın nişancı oyununu şimdiden belirlemiş gibi görünüyor.

Electronic Arts, Battlefield 6 ile Black Ops 7 Rekabetinde 2025 Kazananını İlan Etti

Hatırlayacağınız üzere güncel Battlefield oyunu, açık beta testinde tozu dumana katmıştı. Sergilediği performans ile Steam mağazasındaki gelmiş geçmiş en büyük açık beta olmayı başarmıştı. Çıkışı sonrasında da oyuncuların gösterdiği ilginin boşa olmadığını görmüş olduk. Görünüşe göre bu performans, Electronic Arts şirketini bir hayli etkilemiş olacak ki sitesinde yer verdiği açıklama ile yılın en fazla satan nişancı oyunu olduğunu ilan etmesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Söylenene göre bu iddia, şirketin finansal raporundan geliyor. Çıkış döneminden bu yana sergilenen performansın stabil bir şekilde devam ediyor oluşu, son birkaç oyundur yaşanan hayal kırıklığının ardından, Electronic Arts ve Battlefield Studios kadar oyuncular için büyük bir moral kaynağı olduğuna işaret sayılabilir.

Elbette karşısında güçlü rakipler var. ARC Raider Steam mağazasındaki eş zamanlı oyuncu sayısında rekor üstüne rekor kırar iken Black Ops 7 ise, yoğun eleştirilere rağmen kısa sürede dikkat çeken satış rakamlarına ulaştı. Bu noktada Amerika menşeli şirketin bu açıklaması büyük bir sürpriz oldu. Görünüşe göre Electronic Arts, satış hacmine bir hayli güveniyor.

Bildiğiniz gibi Battlefield 6, Battlefield Labs kapsamında uzun zamana yayılan bir test sürecinden geçmişti. Zamanla daha fazla bölgeye yayılmış ve bu bağlamda da daha fazla katılımcı olmuştu. Geri bildirimler ile esas ruhunu yeniden bulması için yapılan tasarım tercihlerinin ve teknik iyileştirmelerin etkisi ile oyunculardan büyük oranda tam not alması mümkün olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan ve üç fazdan oluşan ilk sezon ile ek içerik desteği başladı. Aynı gün Battlefield REDSEC adı altında Battle Royale modu da oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Gelecekte daha fazla sezonun olması ile Battlefield 6 için daha fazla içerik oyunculara sunulacak ve bunun da oyunun yükselişine katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Haliyle Battlefied 6 ile Black Ops 7 rekabetinin gelecekte daha da kızışacağına şüphe yok. Bakalım nihai kazanan hang taraf olacak? Activision mı, yoksa Electronic Arts mı? Gelişmeleri takipteyiz.