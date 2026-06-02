120Hz Ekran ve 50 MP Kamera: Motorola Edge 2026 Tanıtıldı!

Motorola, 120Hz ekran, MediaTek Dimensity 7450 işlemci ve 5.000 mAh batarya gibi dikkat çeken özelliklere sahip yeni telefonunu tanıttı. Peki Motorola Edge 2026 tam olarak neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!

Motorola Edge 2026 Özellikleri Neler?

Ekran: 6.3 inç OLED

Ekran yenileme hızı: 120Hz

Ekran çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: MediaTek Dimensity 7450

RAM: 8 GB LPDDR5X

Depolama: 128 GB

İşletim sistemi: Android 16

Güncelleme desteği: 3 Android sürümü

Ana kamera: 50 MP

Ultra geniş kamera: 50 MP

Telefoto kamera: 10 MP

Ön kamera: 50 MP

Batarya: 5000 mAh

Kablolu şarj: 60W

Kablosuz şarj: 15W

Motorola Edge 2026 Ekran Özellikleri Neler?

Motorola Edge 2026'nın 6,3 inçlik OLED bir ekranı var. Bu panel 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorsunuz. Geçen yıl piyasaya çıkan Edge 2025'te 6,7 inç büyüklüğünde bir ekran kullanılmıştı. Bu da yeni modelde boyutların biraz küçüldüğü şeklinde yorumlanabilir.

Motorola Edge 2026 Hangi İşlemciden Güç Alıyor?

Üründe MediaTek Dimensity 7450 yongası yer alıyor. Bu yonga 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bununla birlikte orta segment cihazlar için geliştirildiğini belirtelim. Daha yeni tanıtılması nedeniyle oyun performansıyla ilgili çok fazla bir detay yok. Fakat yine de Genshin Impact, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends gibi oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabileceğini söyleyebiliriz.

Motorola Edge 2026 Kamera Özellikleri Neler?

Cihazda 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 10 megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Önde ise 50 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunacak. Bir önceki nesilde de aynı kamera özelliklerinin bulunduğunu göz önüne aldığımızda yeni modelin en azından bu alanda devasa yenilikler sunmadığını belirtelim.

Motorola Edge 2026 Batarya Özellikleri Neler?

Cihazın bataryası 5.000 mAh kapasitesinde olacak. Buna ek olarak 60W kablolu ve 15W kablosuz şarj hızlarını destekleyecek. Hatırlanacağı üzere selefinde 68W kablolu ve 15W kablosuz şarj hızlarına sahip 5.200 mAh'lik bir batarya yer alıyordu. Yani yeni modelde şarj hızları ve pil kapasitesi biraz azalmış diyebiliriz.

Motorola Edge 2026 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 2026, 11 Haziran tarihinde raflardaki yerini alacak. Fiyat etiketiyse 599 dolar (27.517 TL) seviyesinde. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 56.133 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında marka ülkemizde Motorola Edge 70 gibi ürünlerini satıyor. Bu nedenle Edge 2026'nın da ilerleyen tarihlerde Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 2026'nın teknik özellikleri orta segmente hitap ediyor diyebilirim. Ancak şahsen fiyatının biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında özelliklerinin kullanıcıları fazlasıyla memnun edeceğini söyleyebilirim.