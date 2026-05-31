Motorola'nın 12 GB RAM'li Telefonu Yolda! 144Hz AMOLED Ekranı Var

Motorola'nın yeni Android telefonu Edge 70 Pro+'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Edge 70 Pro+'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çok şık tasarıma sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacak.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın tasarımı, Edge 70 Pro'ya çok benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Motorola logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın Ekranı Nasıl Olacak?

Edge 70 Pro+'ın ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 5.200 nit parlaklık sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir. 5.200 nit parlaklık ,se güneş ışığı altında bile ekranın rakatça görülebilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Edge 60 Pro'da 6,8 inç ekran boyutu, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 5.200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Bu arada AMOLED ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterdiğini belirtelim.

Motorola Edge 70 Pro+'ta Hangi İşlemci Bulunacak?

Motorola'nın yeni telefonunda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 Extreme işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu oyunların yanı sıra PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun da sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Dimensity 8500 Extreme Edge 70 Pro'da da tercih edilmişti. Edge 60 Pro'da ise Dimensity 8350 Extreme mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor. Bu arada 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunacak. Bu periskop telefoto kamera 3x optik yakınlaştırma yapabilecek. Ultra geniş açılı kamera ise mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Edge 60 Pro'da ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Edge 70 Pro+'ta 6.500 mAh batarya kapasitesi yer alacka. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde ise şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bu arada Edge 60 Pro'da 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği tercih edilmişti.

Motorola Edge 70 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Edge 70 Pro+, 4 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek şarj hızı, güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikaktleri üzerinde toplayan Edge 60 Pro, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Edge 70 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın 526 dolardam daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 24 bin 118 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 48 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Pro+'ın tasarımını çok beğendim. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Cihazın güçlü işlemci sayesinde çoğu mobil oyunu sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.