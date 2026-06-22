Motorola'nın Güçlü İşlemcili Telefonu Ortaya Çıktı: Tasarımı Belli Oldu!

Motorola’nın Edge 70 Max isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Teknik özellikleri ve genel performansıyla Edge 70 serisinin en güçlü üyesi olması beklenen modelle ilgili şu an için bilinen detaylar sınırlı. Son gelişmeler ise cihazın tasarımını gözler önüne seriyor. Peki Motorola Edge 70 Max'in tasarımı nasıl olacak?

Motorola Edge 70 Max Tasarımı Nasıl Olacak?

Motorola Edge 70 Max’in sızdırılan görsellerine baktığımızda Edge 70 serisine tam anlamıyla birebir benzemese de genel tasarım dilini yansıttığını görüyoruz. Bunu biraz daha açarsak telefonun arka panelinde üç adet kameraya ve aynı zamanda bir adet LED flaşa ev sahipliği yapan kare bir kamera kurulumu bulunuyor.

Telefonun tasarım tarafında serinin diğer üyelerinden ayrıldığı nokta kasasının daha keskin ve köşeli hatlara sahip olması. Hatırlanacağı üzere Edge 70 serisinde genellikle daha kavisli tasarımlar tercih edilmişti. Ancak yeni ürün diğer modellerden farklı olarak daha kalın ve daha belirgin hatlara sahip bir kasayla karşımıza çıkacak.

Motorola Edge 70 Max'in ön panelinde ise fazlasıyla ince çerçevelere sahip delikli bir ekran mevcut olacak. Bunun dışında akıllı telefonun MIL-STD 810H sertifikasına sahip olacağı söyleniyor. Yan cihaz darbelere karşı fazlasıyla dayanıklı olacak diyebiliriz. Öte yandan modelin siyah, yeşil ve mavi renk opsiyonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkacağını belirtelim.

Motorola Edge 70 Max Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Arka Kamera Sistemi: OIS 50 MP ana kamera

OIS 50 MP ana kamera Kablosuz Şarj Desteği: Var

Motorola Edge 70 Max Ne Zaman Tanıtılabilir?

Motorola'dan şu ana dek Edge 70 Max'in tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak şirketin Edge 70 serisinin diğer üyelerini farklı tarihlerde tanıttığını biliyoruz. Bu nedenle Edge 70 Max'in lansman tarihiyle ilgili yorum yapmak çok zor. Modelin son olarak tasarımının sızdırılması tanıtımın çok yakında olduğunu gösteriyor. Yani muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içerisinde tanıtılacaktır.

Motorola Edge 70 Max Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Razr 60 ve Edge 70 gibi Motorola modelleri satışta. Bu doğrultuda Edge 70 Max'in de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor. Tabii yine de şirketin açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır. Bunun dışında bu ayın başlarında tanıtılan Motorola Edge 70 Pro+ 501 dolarlık (23.207 TL) bir fiyata sahipti. Bunu göz önüne alarak Edge 70 Max'in de 599 dolardan (27.830 TL) satılabileceğini belirtelim. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil edersek 56.690 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Max’in teknik özellikleriyle kullanıcıları memnun edecek bir model olduğunu söyleyebilirim. Tasarımının da oldukça şık olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen daha keskin hatlara ve köşeli tasarımlara sahip akıllı telefonları tercih ediyorum. Motorola Edge 70 Max de tam olarak bu yüzden ilgimi çekti diyebilirim.