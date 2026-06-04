Motorola'dan 5G Destekli Telefon! 144Hz Ekranı ve 12 GB RAM'i Var

Motorola Edge 70 Pro+ tanıtıldı. Şimdiye kadar pek çok sızıntı yaşanan bu modelin kritik özellikleri zaten daha önce paylaşılmıştı. Tanıtımla birlikte renk seçenekleri ve fiyatı da netlik kazanmış oldu. Ayrıca donanım ve yazılım hakkında merak edilen birçok önemli ayrıntı da açıklığa kavuştu.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K (1272 x 2772 piksel)

1.5K (1272 x 2772 piksel) Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 5200 nit maksimum

5200 nit maksimum Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ekran Dokunmatik Teknolojisi: Smart Water Touch (Islak ekran algılama)

Smart Water Touch (Islak ekran algılama) İşlemci: Dimensity 8500 Extreme

Dimensity 8500 Extreme GPU: Arm Mali-G720 MC8

Arm Mali-G720 MC8 RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama Kapasitesi: 256 GB UFS 4.1

256 GB UFS 4.1 Arka Kamera: 50 MP Sony LYTIA-710 (f/1.8)

50 MP Sony LYTIA-710 (f/1.8) Periskop Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.8, 3.5x optik zoom, OIS, 50x AI Super Zoom Pro)

50 MP (f/2.8, 3.5x optik zoom, OIS, 50x AI Super Zoom Pro) Ultra Geniş Açılı / Makro Kamera: 50 MP (122 derecelik görüş açısı, otomatik odaklama)

50 MP (122 derecelik görüş açısı, otomatik odaklama) Arka Kamera Video Çözünürlüğü: 4K / 60 FPS

4K / 60 FPS Ön Kamera: 50 MP (f/1.9, otomatik odak, 4K / 60 FPS)

50 MP (f/1.9, otomatik odak, 4K / 60 FPS) Batarya Kapasitesi: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 15W kablosuz

90W kablolu, 15W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Hello UI

Android 16 tabanlı Hello UI Yapay Zeka: motoAI 2.0 (Google Gemini, Copilot ve Perplexity entegreli)

motoAI 2.0 (Google Gemini, Copilot ve Perplexity entegreli) Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikası

IP68 ve IP69 sertifikası Askeri Dayanıklılık: MIL-STD-810H sertifikası

MIL-STD-810H sertifikası Bağlantı: Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 2.0

Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 2.0 Çift SIM (Nano + Nano) Desteği: Mevcut

Mevcut Ağırlık: 190 gram

190 gram Renk Seçenekleri: Pantone Stormy Sea (Deniz Mavisi), Pantone Zinfandel (Bordo), Pantone Chicory Coffee (Kahverengi)

Motorola Edge 70 Pro+ Kaç mAh Bataryaya Sahip?

Motorola Edge 70 Pro+, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu da çok yoğun olmayan ya da orta yoğunlukta kullanımda 1,5 gün bile kullanım süresi elde edebileceğiniz anlamına geliyor. Tabii, çok fazla güç tüketen uygulama ya da oyun oynuyorsanız şarj seviyesi beklenenden daha hızlı şekilde azalabilir. Öte yandan cihazın 90W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim. Bu da bataryanın oldukça kısa sürede şarj edilebileceğine işaret ediyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler?

Ekranı çizilmelere karşı dayanıklı hâle getiren Corning Gorilla Glass 7i ile korunan cihaz, 6,8 inçlik AMOLED ekranla birlikte geliyor. 144Hz yenileme hızı, 5.200 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı, geçiş ve benzeri animasyonları akıcı hâle getirip oyunları takılma olmadan akıcı şekilde oynamanızı sağlarken yüksek parlaklık değeri ise güneş ışığı altında dahi ekranın son derece net şekilde görmenizi mümkün kılacaktır. Bu arada Smart Water Touch teknolojisi sayesinde parmaklarınız nemli olduğunda bile dokunuşlarınızı algılıyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın İşlemcisi Nedir?

Akıllı telefon, gücünü MediaTek Dimensity 8500 Extreme işlemcisinden alıyor. Hatırlayacak olursanız aynı işlemci daha önce Motorola Edge 70 Pro'da da tercih edilmişti. Yapılan testlere göre yoğun güç tüketmesi ile bilinen Genshin Impact gibi oyunlarda dahi 60 FPS civarında bir FPS görmeyi mümkün kılıyor. Çoğu popüler mobil oyunda da etkileyici bir performans sergiliyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Motorola Edge 70 Pro+ için 501 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 23 bin 33 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergilerle birlikte 46 bin TL civarında olacaktır. Konuya ilişkin resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişebileceğinin altını çizelim.

Motorola Edge 70 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola'nın şu an Türkiye'de Edge 70 ve Razr 60 modelleri satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Motorola Edge 70 Pro+'ın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Pro+'ın büyük batarya, güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı ve yapay zeka entegrasyonu ile öne çıkan akıllı telefon modellerinden biri olduğunu düşünüyorum. Gün boyu şarj sorunu yaşamadan rahat bir kullanım imkânı elde etmek isteyen kişiler için ideal bir model olacaktır.