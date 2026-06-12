Motorola 200 MP Kameralı Telefon Tanıttı! AMOLED Ekrana Sahip

Motorola, Moto G Max'i tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca AMOLED ekrana sahip.

Motorola Moto G Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 5.000 nit

5.000 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass 7i

Gorilla Glass 7i İşlemci: Dimensity 6400

Dimensity 6400 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Boyut: 164,58 x 77,37 x 7,38 mm

164,58 x 77,37 x 7,38 mm Ağırlık: 183 gram

Motorola Moto G Max'in Ekran Özellikleri Neler?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterlidir.

Telefon Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Motorola Moto G47'de 6,67 inç ekran boyutu, Full HD+ çözünürlük, LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass 7i tercih edilmişti.

Motorola Moto G Max'in İşlemcisi Nasıl?

Motorola'nın yeni telefonunda Dimensity 6400 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip olan Genshin Impact'i 30 FPS civarında, MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang, battle royale oyunu Free Fire, online FPS oyunu Call of Duty Mobile ve battle royale türündeki PUBG Mobile'ı 60 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 6400, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sağlıyor. Bu işlemcinin TECNO POP X 5G, TECNO Spark 50 4G ve Infinix Hot 60i 5G'de de yer aldığını belirtelim. Bu arada işlemcide 2.5 GHz hızında iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Motorola Moto G Max'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu özellikle mimari ve manzara çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Bu arada ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Moto G47'de 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor.

Motorola Moto G Max'in Bataryası Kaç mAh?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen Moto G Max, 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip. 8 GB RAM'in yer aldığı telefon ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Moto G47'de 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 20W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Motorola Moto G Max Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Moto G Max'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Motorola Moto G Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Motorola Moto G Max'in Fiyatı Ne Kadar?

Motorola Moto G Max için 488 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 22 bin 563 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 45 bin TL civarında olabilir. Motorola Moto G Max'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Motorola Moto G Max'in orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.