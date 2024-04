Elon Musk, X'teki Hesapların Engellemesine Karşı Çıkıyor: Milyonlarca Dolar Para Cezası Yiyebilir!

Dün, Brezilya Yüksek Mahkeme yargıcı, kendileri tarafından yasaklanan X hesaplarının Musk tarafından tekrar aktif hale getireceğini öğrenmesi ile birlikte platformun CEO'suna soruşturma başlattı.

Soruştumanın açılması, Elon Musk ile Brezilya hükümeti arasındaki gerginliği üst seviyeye taşımakla kalmadı. Ayrıca ülke genelinde X kullanımına yönelik kritik bir karara varıldı.

X'teki her bir kullanıcının ifade özgürlüğüne sahip olduğunu söyleyen ve bunu her ülke için savunan Elon Musk, belirli hesapların bu konuda kapatılma emrine karşı çıktı. Anayasaya aykırı olan bu kararı veren yargıç için de istiga etmesi gerektiğini söyledi.

Coming shortly, 𝕏 will publish everything demanded by @Alexandre and how those requests violate Brazilian law.



This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached.



Shame @Alexandre, shame.