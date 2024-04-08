Elon Musk, X'teki Hesapların Engellemesine Karşı Çıkıyor: Milyonlarca Dolar Para Cezası Yiyebilir!

Dün, Brezilya Yüksek Mahkeme yargıcı, kendileri tarafından yasaklanan X hesaplarının Musk tarafından tekrar aktif hale getireceğini öğrenmesi ile birlikte platformun CEO'suna soruşturma başlattı.

Soruştumanın açılması, Elon Musk ile Brezilya hükümeti arasındaki gerginliği üst seviyeye taşımakla kalmadı. Ayrıca ülke genelinde X kullanımına yönelik kritik bir karara varıldı.

Elon Musk'a Yüklü Miktarda Para Cezası Verildi

X'teki her bir kullanıcının ifade özgürlüğüne sahip olduğunu söyleyen ve bunu her ülke için savunan Elon Musk, belirli hesapların bu konuda kapatılma emrine karşı çıktı. Anayasaya aykırı olan bu kararı veren yargıç için de istiga etmesi gerektiğini söyledi.

Coming shortly, 𝕏 will publish everything demanded by @Alexandre and how those requests violate Brazilian law.



This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached.



Shame @Alexandre, shame. — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2024

Musk da Brezilya'daki yetkililer de hangi hesapların engelleneceğine dair bir bilgi paylaşmadı. Ancak Elon Musk, Cumartesi günü X'te bir paylaşım yaptı ve yargıç Moraes'i ülkenin anayasasına ve halkına "yüzsüzce ve defalarca" ihanet ettiğini söyledi.

Musk aynı zamanda paylaşımlarında şunları da söyledi: "Bu yargıç çok büyük para cezaları uyguladı, çalışanlarımızı tutuklamakla tehdit etti ve Brezilya'da X'e erişimi kesti. Sonuç olarak, muhtemelen Brezilya'daki tüm gelirimizi kaybedeceğiz ve oradaki ofisimizi kapatmak zorunda kalacağız. Ancak ilkeler kârdan daha önemlidir."

Ünlü milyarder, X hesaplarının engellenmesine yönelik verilen karara da itiraz edeceğine dair söz verdi. Ancak soruşturma kapsamında bu hesapların kapatılmaması durumunda da günlük 19.740 dolar değerinde bir para cezası uygulanacağı da belirtildi.

Moraes de verdiği karara yönelik şunları söyledi: "X, bu Yüksek Mahkeme tarafından engellenen herhangi bir profilin yeniden etkinleştirilmesi de dahil olmak üzere, halihazırda verilmiş olan herhangi bir mahkeme kararına itaatsizlik etmekten kaçınacaktır."