Prof. Dr. Ceyhan: Mutasyonlu Koronavirüste Yol Ayrımındayız!

Mutasyonlu koronavirüs için kritik bir açıklama geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyon için yol ayrımında olduğumuzu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Mutasyonlu Koronavirüs İçin İki Farklı Senaryo Var

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüse dair endişe verici açıklamalarda bulundu. Aslında yüzlerce farklı mutasyonun olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, yaptığı açıklamada, "İngiltere mutasyonu yüzde 30 civarında daha fazla bulaşıyor. Brezilya mutasyonları yüzde 70-80 daha çok bulaşıyor. Aynı virüsler sürekli yeni mutasyonlar da geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Mutasyona iki yönlü bakmak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, "Kötü senaryo; bu mutasyonu taşıyan virüsler eğer daha öldürücü, daha ağır seyredici ikinci mutasyona da tabi olursalar, hem daha hızlı hem de daha kötü seyreden bir hastalık ile karşı karşıya kalacağız" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "İyi senaryo; hep başından beri bahsettiğimiz pandeminin mutasyon ile bitme sürecindeki aşamalardan bir tanesi gerçekleşmiş oldu diye düşünebiliriz. Pandeminin bu şekilde sona ermesi için aynı virüsün iki farklı mutasyon geçirmesi lazım. Biri daha hafif seyreden, daha az öldüren hale gelmesi lazım; ikincisi de daha çok bulaştırır hale gelmesi lazım" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, "Daha çok bulaştırmazsa, iyi mutant virüs zaten orijinal Vuhan virüsünün yerini alamaz. Biz şu anda tam o yol ayrımına geldik. Bundan sonra gideceğimiz yolda karşımıza iyi bir mutasyon mu çıkacak, kötü bir mutasyon mu çıkacak bilmiyoruz. Şu ana kadar olan mutasyonların hastalığı daha ağır hale getirmediğini gördük" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: