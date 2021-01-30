Mutasyonlu Koronavirüs Belirtileri Farklı mı? İşte Yanıtı

Mutasyonlu koronavirüs belirtileri farklı mı? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son zamanların en çok merak edilen sorunun yanıtını verdi. Prof. Dr. İlhan tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizd.e

Mutasyonlu Koronavirüs Belirtileri Neler?

Mutasyonlu virüsün bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, “Ocak ayı başında İngiltere’deki bilim insanları ile konuştuğumuzda ya da oranın Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına baktığımızda bulaş ihtimalinin yüksek olduğunu, öldürücülüğün yüksek olmadığını söylemişlerdi. Bu yeni olduğu için biz de bilmiyoruz, o yüzden iyi takip etmek gerekiyor. Şu an ise, daha farklı bir açıklama içerisindeler. Diyorlar ki ‘evet bulaştırıcılık fazla; ama vefatlarda da yüzde 30’a yakın artış söz konusu olabilir, yani öldürücülüğü de artabilir’. Eğer böyle olursa çok daha dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

Mutasyona uğrayan virüsün belirtilerine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. İlhan, yaptığı açıklamada, “Mutant virüsle bildiğimiz koronavirüste bulaşma yolları arasında hiçbir fark söz konusu değil. Öte yandan semptomlarda ve bulgularda da bir fark söz konusu değil. O yüzden ayırt etmek çok güç. Bu nedenle daha dikkatli olmak dışında elimizde başka hiçbir seçenek söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, “Şu anda Bilim Kurulu’nda Türkiye’deki tüm virüsün izlendiği gibi mutasyonlu virüsün de detaylı izlenmesi yapılıyor. Alt tiplendirilmesi yapılıyor. Acaba ‘İngiltere'den mi yoksa Güney Afrika'dan mı geldi' diye bununla ilgili bir detaylandırma yapılıyor. Ayrıca olası mutant virüsteki tedavi değişimleri söz konusu olursa bunun da değerlendirilmesi yapılıyor. Ama sahada filyasyonda fark eden bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlhan, “Mutant virüse sahip kişilerin yine izolasyonu ve yine gerekirse hastanede tedavileri yapılıyor; aynı şekilde temaslıların da taranması yapılıyor. Süre içerisinde başka bir değişim olacak mı, bilmiyoruz” ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: