NASA Mega Ay Roketinin Testini Bir Kez Daha Erteledi

NASA, yeni nesil Uzay Fırlatma Sistemi'nin son testini bir kez daha erteledi.

Uzay ajansı, geçen hafta sonunun çoğunu yaklaşmakta olan Artemis 1 Ay görevinin "ıslak elbise provasını" yürüterek geçirdi. Test, görevin geri sayım prosedürünü tekrarlamak ve işlerin yolunda gidip gitmediğini tespit etmek için tasarlandı ve NASA, SLS'in platformunda bir sorunla karşılaşana kadar her şey plana uygun ilerliyordu.

Sorun, NASA'nın roketi sıvı yakıtla güvenli bir şekilde yüklemesini engelledi ve NASA, sorunu gidermek için kritik testi erteledi. Başlangıçta testin 9 Nisan'da yeniden başlatılması planlanmıştı ancak bu tarihte beklenen tarih olamadı ve test NASA tarafından gelecek haftanın başına ertelendi. Ayrıca mühendislerin gazın SLS'den kaçmasını önlemek için tasarlanmış helyum valfiyle ilgili bir sorunu fark etmesinin ardından testin değiştirileceği duyuruldu.

NASA Mega Ay Roketinin Islak Elbise Provasını Bir Kez Daha Erteledi

NASA konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Değiştirilen test için gerekli yükleme prosedürlerinde yapılan değişiklikler nedeniyle ıslak elbise provasının 12 Nisan Salı ve 14 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanıyor."

Test tamamlandıktan sonra NASA'nın Artemis 1 görevi için önünde önemli bir engel kalmayacak. Görev, yolculuğun astronotları nasıl etkileyeceğini incelemek adına Ay çevresinde gerçekleştirilecek bir uçuş için insansız bir Orion kapsülü gönderecek. Uzay ajansı, ıslak elbise provasını tamamlayana kadar görev için bir tarih belirlemeyecek. Artemis 1 görevi, bu haftaki testlerde herhangi bir aksilik ile karşılaşılmazsa önümüzdeki Haziran ayı gibi erken bir tarihte gerçekleşebilir.