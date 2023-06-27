Netflix’in Titanik Kararı Tepki Topluyor: Yayın Listesine Alındı!

Dizi ve film izleme platformu Netflix, kült filmler arasında yer alan Titanik'i, Atlas okyanusuna turistik sefer düzenleyen denizaltının patlamasından sonra yeniden yayınlanacağını duyurması büyük tepki topladı.

Netflix Aldığı Karar Sonrasında Eleştiriliyor

OceanGate'in Titanik'in enkazını ziyaret etmek üzere düzenlediği bir turistik gezi kapsamında 5 turistin hayatını kaybetmesi üzerine gelen bu karar Netflix'i eleştirilerin odağı haline getirdi. Olay hakkında uzmanlar, denizaltının yoğun su basıncına bağlı olarak bir patlama yaşadığını ve gemideki herkesin anında öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Olayın gerçekleştiği denizaltında OceanGate CEO'su Stockton Rush, zengin kaşif Hamish Harding, Fransız dalgıç Paul-Henri Nargeolet, Pakistanlı iş insanı Şehzade Davut ve oğlu Süleyman bulunuyordu.

Olay sonrasında James Cameron’un yönetmenliğini yaptığı Titanic filmini yayına alacağını açıklayan Netflix'i üzücü bir trajediden faydalanmakla itham etmeye başladı. Twitter'da bir kullanıcı, "Netflix'in Oceangate olayından bir hafta sonra Titanik'i yayımlaması gerçekten iğrenç" diyerek dijital yayın platformunu eleştirdi.

Tepkiler sonrası açıklamalar yapan Netflix, Titanik'in yeniden yayınlanmasının denizaltı kaybolmadan önce planlandığını belirtti. Atlas Okyanusu’nda aramaların hala devam ettiğini belirten ABD Sahil Güvenliği,Titan enkazı etrafında arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.