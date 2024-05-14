Windows 11'e Yeni Yapay Zeka Özelliği Geliyor: Gizlilik Endişesi Yaratabilir!

Windows 11, yapay zekâ özelliklerinden oluşan bir dizi yeni özelliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor ancak yakında piyasaya sürüleceği söylenen bir özellik, özellikle bilgisayarınızın gizliliği söz konusu olduğunda şimdiye kadarki en büyük değişiklik olabilir.

Peki gizlilik konusundaki endişe neyden kaynaklanıyor? En son sürümde gelecek yeni özelliğe göre üzerinde çalıştığınız veya aradığınız bir şeyi aradığınız zaman bulmanıza yardımcı olmak için artık ekranınızdaki her şeyi kaydedebileceksiniz.

Bunun faydalı tarafı yeni "zaman çizelgesi arayüzü" üzerinden nereye kaydettiğinizi hatırlayamadığınız bir raporu hızlıca bulabileceksiniz. Bu özellik tarama geçmişleri gibi durumlarda da kullanılabilecek.

Windows 11'deki Hareketleriniz Kayıt Altına Alınacak

Örneğin WhatsApp Web'i nasıl kullanacağınızı aradıysanız ancak hangi tarayıcıyı kullandığınızı veya bilginin hangi sitede olduğunu hatırlayamıyorsanız, AI Explorer (veya Recall olarak adlandırılacak) bilgileri sizin için bulabilecek.

Kulağa bu yeni özellik ne kadar faydalı gibi gelse de gizlilikle ilgili endişelerin olması da oldukça doğal. Eğer bilgisayarınız yaptığınız her şeyin farkında olur ve bunları bir yapay zekâ modeline aktarırsa bunun ne gibi zafiyetlere yol açabileceğini tahmin etmek zor değil.

Bu özellik ilk geldiğinde varsayılan olarak açık olacak olsa da kapatılabilecek. Şirket özelliği detaylı olarak önümüzdeki haftalarda tanıtacak.

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