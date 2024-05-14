Android 15 Beta 2 Ne Zaman Çıkacak? Google'dan Açıklama Geldi!

Google I/O 2024'te şirket etkinliğin neredeyse tamamını Gemini ve diğer ürün ve hizmetleri kapsayan yapay zekâ duyurularını sunmaya ayırdı. Birçok kullanıcı Android 15'in yeni beta sürümünü merak ediyordu ve etkinlikte yer verilmemiş olsa da çok fazla beklemeniz gerekmeyecek.

Normal şartlarda yeni Android sürümleri Google I/O etkinliklerinin ana gündem konusu olurdu ancak artık yapay zekâlar hayatımızı esir almış durumda ve bu etkinlik önceliklerine de yansıyor.

Google etkinlikte yer vermemiş olsa da merakla beklenen Android 15'in yeni betası Android 15 Beta 2'nin yarın piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Android 15 Beta 2 Yarın Geliyor

Google henüz yeni betanın neler içereceğine dair herhangi bir ayrıntı açıklamadı ancak en azından bu duyuru bir süredir yeni betayı bekleyen kullanıcıları mutlu edecek.

Yeni beta sürüm de elbette geliştiricilere yönelik olacak, yani bu da bir dizi hatanın beraberinde gelebileceğini gösteriyor. Eğer son derece meraklı bir kullanıcı değilseniz, stabil bir deneyim için bir süre daha beklemeniz gerekiyor.

Android 15 Beta 2 Hangi Telefonlara Gelecek?

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Peki sizin Android 15'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.