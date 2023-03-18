Hepsiburada Premium'a Zam Geldi: İşte Yeni Fiyat

2022 yılında başlayan ücretli aylık abonelik hizmeti furyasına sosyal medyaların ardından alışveriş siteleri de katılmıştı. Amazon Prime ile benzer bir strateji izleyen Hepsiburada, ücretli abonelik hizmetine site içi alışveriş deneyimini artıran eklemelerin yanında Blu TV'yi de paket dahilinde uygun bir fiyata sunmasıyla büyük takdir toplamıştı. Ancak bugün yaşanan gelişme kullanıcıları üzebilir.

Hepsiburada Premium hizmetine zam geldi. Peki, Hepsiburada Premium zamlı ücretleri ne kadar oldu? Cevaplar haberimizde!

Hepsiburada Premium Mart 2023 Ücretleri

17 Mart tarihinde yapılan Hepsiburada Premium zammıyla birlikte normal üyeliklerde %50, gençlere özel olarak sunulan Efsane Genç aboneliğine ise %41'lik bir fiyat artışı yaşandı.

Hepsiburada Premium abonelik fiyatı 9,90 TL'den 14,90 TL'ye çıkarken, Efsane Gençlik aboneliği ise aylık 9,90 TL olarak belirlendi.

Hepsiburada Premium Özellikleri ve İmkanları