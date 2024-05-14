Google I/O 2024 Etkinliği Başladı: Yapay Zeka Özellikleri Tanıtılıyor! (Canlı Haber)
Google'ın yeni yapay zekâ özelliklerini ve ürünlerini tanıtacağı Google I/O 2024 etkinliği başladı. İşte detaylar!
Google her yıl Apple ve diğer pek çok şirket gibi klasikleşen ürün lansmanlarının yanı sıra diğer çalışmalarına yer verdiği etkinlikler düzenliyor. Bunlardan biri ve en büyüğü olan Google I/O 2024 etkinliği de geçtiğimiz dakikalarda başladı.
Google'ın yapay zekâ üzerine yoğunlaştığı bu etkinlikte birçok yeni yapay zekâ özelliği ve mevcut araçlara gelecek iyileştirmeler tanıtıldı.
Mobil Gemini Uygulaması
Google'ın yapay zekâsı Gemini artık hem Android hem de iOS üzerinden uygulamaya sahip olacak ve uygulama üzerinden kullanıcılar yapay zekâya erişebilecekler.
Google Fotoğraflar'a Soru Sorma Özelliği
Google'ın yıllar önce piyasaya sürdüğü Google Fotoğraflar özelliği artık yeni bir yapay zekâ özelliği olan "Fotoğraflar'a Sor" özelliğine kavuşuyor.
Bu özellik sayesinde kullanıcılar diledikleri soruyu sorarak aradıkları fotoğraflara, tarihe veya ana ulaşabilecekler.
Gemini 1.5 Pro İyileştirmeleri
Gemini 1.5 Pro, çeviri, kodlama ve anlama konusunda bir dizi yeni iyileştirme aldı. Güncellenmiş sürüm bugün itibarıyla tüm dünyada kullanılabilir durumda.
Gemini 1.5 Pro artık Gmail gibi Workspace'i kapsayan birçok alanda kullanılabilir.
Google, OpenAI'a Karşı Savaş Açtı: Lansman Öncesinde Gemini'den Video Paylaştı!
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