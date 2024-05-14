Apple, Pixel Tabletlerdeki Gelişmiş Özelliği iPad’lere Getiriyor!

Apple’ın optimize edilmiş pil şarj etme özelliği iPhone, MacBook, Apple Watch, AirPod ve Google'ın Pixel Tabletinde zaten bulunuyordu. Artık en yeni iPad modelleri için de optimize edilmiş pil şarj etme özelliği olacak.

Yeni iPad’ler için de kullanıma sunulacak bu özellik, kullanıcı manuel olarak aktif ettiği sürece, cihaza sınırlandırma uygulayarak şarj edip pil sağlığını uzatmayı planlıyor.

Apple’ın Şarj Sınırlandırma Özelliği Nedir?

Apple’ın 2024 iPad modelleri yeni pil sağlığı odaklı özelliklerini duyurmaya devam ediyor. Özelliklere dair ilk işaretler geçen ay iPadOS 17.5 beta kodunda görüldü ve bunların kullanılabilirliği sadece piyasaya yeni çıkan Pro ve Air modelleri için sunuldu.

Bahsedilen özellik iPad'de etkinleştirildiğinde şarjı yalnızca %80 ile sınırlandırarak daha fazla şarj olmasını engeller. Çünkü pili %100'e kadar doldurmak ve uzun süre fişe takılı bırakmak pil sağlığını kötü yönde etkileyebiliyor.

Yeni iPad'ler, maksimum kapasite, ilk kullanım tarihi gibi pil istatistiklerini sunuyor. Bu detaylar, cihazın ne kadar yoğun kullandığını ve pil değişimine ihtiyaç olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabiliyor.