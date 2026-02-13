Nothing'den AMOLED Ekranlı Telefon Geliyor! Renkleri Ortaya Çıktı

Nothing'in tasarımı ile ön plana çıkacak olan yeni telefonu Phone 4a ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce işlemcisi sızdırılan cihazın şimdi de renk seçenekleri açıklığa kavuştu. Gücünü orta segment bir işlemciden alacak olan telefon, toplamda iki renk seçeneği ile satışa sunulacak.

Nothing Phone 4a'nın Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Nothing Phone 4a'nın beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacağı iddia edildi. Bu telefonun tanıtımının 2026 yılının Mart ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bununla birlikte cihazın bütün özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi de netlik kazanacak. Ek bilgi olarak Nothing Phone 3a'nın da Mart 2025'te tanıtıldığını belirtelim.

Nothing Phone 4a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 GPU: Adreno 810

Adreno 810 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Nothing Phone 4a, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak ve AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 ile birlikte gelmesi beklenen telefonun depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki seçenek yer alacak. RAM tarafında da 8 GB ve 12 GB seçenekleri olacak.

Telefon, Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden güç alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemcinin önceki nesle kıyasla yüzde 7 daha etkili CPU ve GPU performansı sunuyor. Sosyal medyada sorunsuz gezebilir, PUBG Mobile gibi oyunlarda ideal performansı elde edebilirsiinz.

Nothing Phone 4a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone 4a'nın 475 dolar (20 bin 776 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Şu anda Nothing Phone 3a'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu an 25 bin 999 TL'ye satılıyor. Yeni modelin öncekinden daha güçlü donanıma sahip olacağını da göz önünde bulundurursak 30 bin TL civarı fiyatla Türkiye'de satışa sunulması muhtemel.