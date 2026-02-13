Samsung'un 12 GB RAM'li Telefonu Yolda! 120Hz Ekran ve Dahası

Samsung Galaxy A57 5G, Google Play Console'da görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Böylece akıllı telefonun tasarımı belli oldu. Sızdırılan görsele göre akıllı telefon çok şık bir görünüme sahip olacak. Telefon bunun yanı sıra yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görsele göre Samsung Galaxy A57 5G'nin tasarımı, Samsung Galaxy A56 5G'ye çok benzeyecek. Yeni modelin arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Dikey olarak konumlanacak akıllı telefonun üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 RAM: 12 GB'a kadar

12 GB'a kadar GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

İddiaya göre Samsung Galaxy A57 5G gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alacak. Samsung Galaxy A56 5G'de bir adet 2.9 GHz Cortex-A720, üç adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Ön yüzeyde 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Samsung'un yeni telefonu 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A56'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 27 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Samsung Galaxy A57 5G'nin ise 30 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A57 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Samsung Galaxy A57 5G'nin 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Galaxy A serisinin diğer modelleri Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Galaxy A56 5G, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüştü.