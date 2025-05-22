24 GB VRAM'lı Nvidia RTX 5080 Super Yolda Ama Fazla Bir Şey Beklemeyin

Nvidia cephesinden gelen yeni söylentilere göre RTX 5080 Super çok yakında geliyor ve en dikkat çeken farkı, 16 GB yerine 24 GB VRAM taşıyacak olması. Bu artış dışında kartın kalan özellikleri büyük ölçüde standart RTX 5080 ile birebir aynı. Yani temel fark sadece bellekte kalmış.

RTX 5080 Super Mimarisi Aynı Kalmış

Sızıntı, sık sık doğru çıkan "kopite7kimi" adlı Twitter (X) kullanıcısından geldi. Paylaşılan detaylara göre RTX 5080 Super, 24 GB GDDR7 bellekle geliyor ve bu bellek 32 Gbps hızında çalışıyor. Karşılaştırmak gerekirse; standart 5080'de bu hız 30 Gbps seviyesindeydi. Bu da toplam bant genişliğini 960 GB/sn'den 1.024 GB/sn'ye çıkarıyor, sonunda 1 TB/s sınırını geçiyor.

Kartın GPU tarafında bir fark yok. Aynı GB203 yongası, 10.752 CUDA çekirdeği, 84 RT çekirdeği ve 336 Tensor çekirdeğiyle geliyor. Yani Nvidia mimaride hiçbir değişiklik yapmamış. Sadece VRAM miktarını artırmış.

Yüksek Çözünürlükte Yüksek Performans

Kartın toplam grafik gücü (TGP) de artarak 360W'tan 400W seviyesine çıkmış. Bu artışın bir kısmı daha hızlı belleğe bağlanabilirken, çekirdek hızlarında da ufak bir artış olması mümkün.

RTX 5080 Super ilk bakışta aynı kartın belleklisi gibi duruyor. Özellikle yüksek çözünürlükte oyun oynayanlar için önemli bir açığı kapatacaktır. Zira 16 GB'lık VRAM, bazı yeni oyunlarda yetmiyor. Örneğin Indiana Jones and the Great Circle gibi ağır oyunlarda, 4K çözünürlükte path tracing açıldığında RTX 5080'in zorlandığı biliniyor.

Şimdilik kartın varlığı bile resmi değil. Sızıntılar doğruysa bu VRAM canavarıyla yakında tanışabiliriz.