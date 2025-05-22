144Hz Ekranlı Ucuz Oyun Tableti Tanıtıldı! Güçlü İşlemciye Sahip

Kısa süre önce oyun telefonu GT 30 Pro modelini tanıtan Infinix bu kez Xpad GT isimli oyun tableti duyurdu. Tablet devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci, ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Infinix Xpad GT Özellikleri

13 inç ekran büyüklüğüne sahip Infinix Xpad GT, IPS LCD ekran üzerinde 1840 x 2880 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüzde 89,5 ekran gövde oranına sahip tablet yalnızc 6,5 mm kalınlığında.

Tablette Snapdragon 888 işlemcisi ve Adreno 660 GPU bulunuyor. Bu işlemci bir adet 2.84 GHz Cortex-X1, üç adet 2.42 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.80 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı XOS 15 ile birlikte gelen Xpad GT modeli Standoff 2'de 144 FPS, Honor of Kings ve Mobile Legends'ta 120 FPS, PUBG Mobile'da ise 90 FPS vadediyor. 8 GB RAM'e sahip cihazda 256 GB depolama alanı bulunuyor.

10.000 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde, ön yüzeyinde 9 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

USB Type-C portuna sahip olan tablet klavye ve kalem desteğine de sahip. Sekiz adet hoparlör içeren tablet 3D ses teknolojisini destekliyor. Peki, ucuz oyun tableti Infinix Xpad GT ne kadar fiyata satılıyor?

Infinix Xpad GT Fiyatı

Gri renge sahip olan Infinix Xpad GT modeli için 1.699 Malezya Ringgiti (15.475 TL) fiyat etiketi belirlendi.