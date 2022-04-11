OnePlus İddialara Göre Yeni Telefonunun Adını Oppo'dan Alacak

Görünüşe göre OnePlus'ın marka kimliği, yaklaşmakta olan telefonuyla daha da seyrelecek.

Sızdırılan özellikler ve görüntüler sayesinde bir süredir OnePlus'ın yeni telefonunun adını OnePlus 10R olarak biliyoruz ancak yeni bilgiler, OnePlus'ın telefonunun adını Oppo'nun serisinden alacağını gösteriyor.

Digital Chat Station kısa bir süre önce "OnePlus Ace" adlı bir telefonun özelliklerini paylaştı. Paylaşmış olduğu bu telefon MediaTek Dimensity 8100 işlemciye sahip. 150W şarj ve 50MP Sony IMX766 kamera sensörüne sahip telefonun tüm bu özellikleri, son sızıntılardaki benzerliği nedeniyle OnePlus 10R'ye atfediliyor.

"Ace" ismi, aynı telefonu Weibo'da paylaştığı görüntülenen OnePlus yöneticisi Liu Fengshuo tarafından da ortaya çıktı. Kendisi bir süre sonra gönderiyi sildi ancak aşağıda makine tarafından çevrilmiş ekran görüntüsünü görebilirsiniz.

Oppo'nun "Ace" Modeliyle Geçmişi

OnePlus'ın "Ace" adını almasının bu kadar haber değeri taşımasının en büyük nedeni Oppo tarafından 2019 ve 2020 yıllarında iki akıllı telefonunda "Ace" adının kullanılması elbette. İlk telefon Snapdragon 855 Plus işlemcili Oppo Reno Ace, ikinci telefon ise Snapdragon 865'e sahip Reno Ace 2 idi. Görünüşe göre Oppo bu iki cihazın ardından marka adını OnePlus'a vermeyi tercih etti ve 2021'de bir Ace serisi telefon piyasaya sürmedi. OnePlus'ın yeni seri adını yalnızca Çin'de kullanması da mümkün olabilir, bu da gelecek olan telefonun bölgesel olarak farklı isimlere sahip olacağı anlamına gelir. Şimdilik şirket resmî açıklama yapana dek beklemek zorundayız.

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