Android Telefon Devinden Dört Amiral Gemisi Birden Geliyor!

Android dünyasının dev isimlerinden Oppo, çok yakında Find X9 serisiyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Tamamı amiral gemisi segmentinde konumlanan bu yeni seri, iddialı özellikleriyle teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek. Seriye dair detaylar ise sonunda ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Oppo Find X9 Serisi İçin Geri Sayım Başladı

Oppo’nun ürün sorumlusu Zhou Yibao’nun Weibo üzerinden paylaştığı bilgilere göre yeni Find X9 serisi toplamda dört modelle karşımıza çıkacak. Bu modeller Find X9, Find X9 Pro, Find X9s ve Find X9 Ultra olarak sıralanıyor. İlk iki modelin 2025’in ikinci yarısında, X9s ve X9 Ultra’nın ise 2026’nın başında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Sızan teknik detaylara göre Find X9 ve Find X9 Pro, MediaTek’in yeni nesil Dimensity 9500 işlemcisinden güç alacak. Find X9s modeli ise bu yonganın daha performanslı versiyonu olan Dimensity 9500+ ile gelecek. Serinin en üst modeli olan Find X9 Ultra’da ise Qualcomm’un henüz tanıtılmayan Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinin kullanılacağı ifade ediliyor.

Kamera tarafında tüm modellerde telefoto lens yer alacak. Ultra modelde çift periskop kamera sistemi öne çıkacakken, X9 Pro’da 200 MP çözünürlüğe sahip tek bir periskop telefoto kameranın kullanılacağı belirtiliyor.

Ayrıca serinin tamamı Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Ekran boyutları ise Find X9 için 6,59 inç, X9 Pro için 6,78 inç, X9s için 6,3 inç ve X9 Ultra için 6,82 inç olarak iddia ediliyor.

Beklenen Oppo Find X9 serisi özellikleri şu şekilde sıralandı;

Model İşlemci Kamera Ekran Çıkış İşletim Sistemi Find X9 MediaTek Dimensity 9500 Tek periskop telefoto 6,59 inç 2025 ikinci yarı Android 16 (ColorOS 16) Find X9 Pro MediaTek Dimensity 9500 200 MP tek periskop telefoto 6,78 inç 2025 ikinci yarı Android 16 (ColorOS 16) Find X9s MediaTek Dimensity 9500+ Tek periskop telefoto 6,3 inç 2026 başı Android 16 (ColorOS 16) Find X9 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 Çift periskop telefoto 6,82 inç 2026 başı Android 16 (ColorOS 16)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oppo Find X9 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.