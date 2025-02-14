İnceliğiyle Fark Yaratacak OPPO Find N5'in Özellikleri Sızdırıldı

OPPO'nun Find N5 modeliyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. İnceliği ile adından söz ettirecek katlanabilir telefonun bu kez özellikleri sızdırıldı. Peki, merakla beklenen telefon beklentileri karşılayabilecek mi?

OPPO Find N5 Özellikleri Nasıl Olacak?

Satışa sunulmaya hazırlanan OPPO Find 5 isimli katlanabilir telefon PKH110 ve PKH120 olmak üzere iki farklı model numarasına sahip. PKH110 normal sürüm PKH120 ise uydu bağlantısı desteğine sahip sürüm.

Çin merkezli TENAA sertifikasyon platformunda Satışa sunulmaya hazırlanan OPPO Find 5 isimli katlanabilir telefon PKH110 model numarasına sahip sürüm göründü. Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun katlanmış hâli 8,95 kalınlığında olacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO Find N3 modelinin katlanmış hâli 11,7 mm, katlanmış hâli ise 5,8 mm kalınlığında. Yeni telefonun 229 gram ağırlığında olacağı iddia edildi. Eğer bu doğruysa önceki telefondan hem daha ince hem de daha hafif olacak.

Find N5 Snapdragon 8 Elite işlemcisinin 7 çekirdekli sürümüne sahip olacak. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak telefonda 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri bulunacak. 5.600 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı cihaz 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

OPPO Find N5 Çıkış Tarihi

OPPO Find N5 modelinin 20 Şubat 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor.