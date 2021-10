Oyun Turnuvasının Galibine 167 Milyon Lira Ödül Verildi!

Dota 2 The International turnuvasını kazanan takım belli oldu. Turnuvayı kazanan takım 18,2 milyon doların sahibi oldu. Peki, Dota 2 turnuvasını hangi takım kazandı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile seyircisiz düzenlenen turnuvanın kazananına ilişkin detaylar haberimizde.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Dota 2 isimli MOBA oyununun The International turnuvası pazar günü düzenlendi. Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Valve, turnuva için seyircilere izin vermeyi planlamıştı fakat yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile turnuva seyircisiz gerçekleşti.

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen The International isimli turnuvayı Team Spirit takımı kazandı. Böylelikle Team Spirit, Valve tarafından finanse edilen 18,2 milyon dolar tutarındaki büyük ödülün sahibi olmayı başardı.

Paylaşılan bilgilere göre Moskova merkezli Team Spirit takımı, Natus Vincere takımının 2011 yılında The International turnuvasını kazanmasından bu yana söz konusu turnuvayı kazanan ilk Doğu Avrupa takımı oldu.

WE ARE THE INTERNATIONAL 10 CHAMPIONS 🐉



It was an amazing adventure. We thank all the fans for your support! We wouldn't be there without you. See you next season!#SPIRITIX pic.twitter.com/JWB5buXfEW