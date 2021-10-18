Oyun Turnuvasının Galibine 167 Milyon Lira Ödül Verildi!

Dota 2 The International turnuvasını kazanan takım belli oldu. Turnuvayı kazanan takım 18,2 milyon doların sahibi oldu. Peki, Dota 2 turnuvasını hangi takım kazandı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile seyircisiz düzenlenen turnuvanın kazananına ilişkin detaylar haberimizde.

Dota 2 The International'ı Hangi Takım Kazandı?

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Dota 2 isimli MOBA oyununun The International turnuvası pazar günü düzenlendi. Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Valve, turnuva için seyircilere izin vermeyi planlamıştı fakat yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile turnuva seyircisiz gerçekleşti.

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen The International isimli turnuvayı Team Spirit takımı kazandı. Böylelikle Team Spirit, Valve tarafından finanse edilen 18,2 milyon dolar tutarındaki büyük ödülün sahibi olmayı başardı.

Paylaşılan bilgilere göre Moskova merkezli Team Spirit takımı, Natus Vincere takımının 2011 yılında The International turnuvasını kazanmasından bu yana söz konusu turnuvayı kazanan ilk Doğu Avrupa takımı oldu.

WE ARE THE INTERNATIONAL 10 CHAMPIONS 🐉



It was an amazing adventure. We thank all the fans for your support! We wouldn't be there without you. See you next season!#SPIRITIX pic.twitter.com/JWB5buXfEW — Team Spirit @TIX (@Team__Spirit) October 17, 2021

The International, toplamda 40 milyon dolar tutarında ödül havuzuna sahip. Böylece söz konusu turnuva, yalnızca rekabetçi bir oyun etkinliği için en büyük ödüle sahip olmasının yanı sıra geleneksel spor olarak kabul edilebilecek spor dallarıyla karşılaştırıldığında üst sıralarda yer aldı. Örneğin bu hafta sonu düzenlenecek CJ Cup PGA Tour etkinliğinde 9,75 milyon dolar tutarında bir ödül havuzu bulunuyor.

Valve, düzenlenen etkinlik ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Şirket, yaptığı açıklamada, Dota 2 hayranlarını etkinliğe katılabilmesini çok istediklerini fakat hem izleyicilerin hem de katılımcıların sağlığı için bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile izleyicilerin turnuvaya katılımı iptal edildi. Aktarılan bilgilere göre izleyicilerin katılımının iptal edilmesi sonucunda ise The International turnuvası için bilet satın alan herkese geri ödeme yapıldı.

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Dota 2 isimli popüler MOBA oyunu için düzenlenen turnuva hakkında ne düşünüyorsunuz? 40 milyon dolar tutarında ödül havuzuna sahip The International isimli etkinlik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.