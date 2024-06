Dota 2, piyasadaki MOBA oyunları arasında en üst sıralarda yer alıyor.

Can Erdil Şentürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dota 2, çevrim içi çok oyunculu MOBA türünde League of Legends gibi oyunların en büyük rakiplerinden biridir. Dota 2, tam adı Defense of the Ancients olan Dota'nın başarısının ardından Valve'nin çok daha detaylı bir şekilde geliştirdiği bir yapımdır.

Hatırlanacağı üzere Blizzard'ın gerçek zamanlı strateji oyunu Warcratft 3'ün bir modu olarak çıkış yapmış bağımsız bir yapım olan Dota Warcraft 3 popülerliğini yitirdikten sonra bile milyonlarca oyuncular tarafından uzun süre boyunca oynanmış, ödüllü turnuvalara konu olmuş ve bu türdeki benzer oyunların çıkmasının kaynağı olmuştu.

Steam'in ve Half Life oyununun geliştiricisi Valve ise Counter Strike, Day of Defeat, Team Fortress, Portal ve Alien Swarm'da uyguladığı stratejiyi izleyerek Dota'nın bağımsız geliştirici kadrosunu işe almış ve Dota 2'yi bu geliştiricilere fikirlerini daha detaylı olarak oyuna yansıtma fırsatı vererek yayınlamışitı.

Dota 2 İndir

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz Dota 2'de oyuncular kahramanlarını seçerek internet üzerinden diğer oyuncularla PvP karşılaşmaları yapmaktalar. Oyunda kahramanlarınız 1. seviyeden oyuna başlıyor ve oyunda tecrübe puanı kazandıkça gelişebiliyorlar.

25. seviyeye kadar kadar yükseltebildiğiniz kahramanlarla savaş alanı üzerinde hakimiyetini güçlendirebiliyorsunuz. Ayrıca oyun içerisinde yok ettiğiniz düşmanlarınızdan kazanacağınız parayla kahramanlarınıza yeni ve daha güçlü silahlar, büyülü zırhlar ve eşyalar satın alabilmektesiniz.

Dota 2 Sistem Gereksinimleri