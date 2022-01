PlayStation 3 Oyunları PS Store'da Listelendi

PlayStation 3 oyunları PS Store'da göründü. Mağazaya eklenen oyunlarda PlayStation Now logosunun yerine fiyat etiketinin yer alması dikkat çekti. Bu gelişme, PlayStation 5'e geriye dönük uyumluluk sisteminin çok yakında gelebileceğini gözler önüne serdi.

PlayStation 3 Oyunları Playstation Mağazası'na Eklendi

PS3 oyunları PlayStation Store'da görünmeye başladı. Çok sayıda oyuncunun önemli ölçüde heyecanlanmasına neden olan gelişme, PlayStation 5 isimli yeni nesil oyun konsoluna geriye dönük uyumluluk desteğinin geleceğine yönelik ihtimalleri güçlendirdi.

PS Store'da normalde PS3 oyunlarında PlayStation Now logosu yer alır ve oyuna tıklandığı takdirde PS Now hizmetine yönlendirilir. Jordan Middler tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda PS3 oyunlarının fiyat etiketi ile birlikte listelendiğini görüyoruz.

PlayStation Mağazası üzerinden fiyat etiketi ile listelenen oyunlar arasında Dead or Alive 5, Dead or Alive 6 gibi yapımlar yer alıyor. İlginç bir şekilde Dead or Alive 5'in PS3 sürümü, Avrupa bölgesinde PlayStation Now'da mevcut değil.

Uhhh. Not to panic anyone, but a PS3 game shouldn't have a price when viewed on a PS5.



Unless... pic.twitter.com/5CTACWGh7s — Jordan Middler (@JordanMiddler) January 16, 2022

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin geçtiğimiz aylarda Xbox Game Pass benzeri bir abonelik sistemini kullanıma sunmaya hazırlandığı gün yüzüne çıkmıştı. Spartacus olarak isimlendirilen yeni abonelik hizmeti üç paketten oluşacak. İlk paket, çevrim içi oyunlar için gerekli olan ve her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunan PlayStation Plus ile aynı avantajları sunacak.

İkinci paket, Game Pass gibi oyun kütüphanesi olacak. Oyuncular, aboneliklerini devam ettirdikleri sürece kütüphanede yer alan tüm video oyunlarına ek ücret ödemeden erişebilecek. Üçüncü paket ise PS1, PS2, PS3 ve PSP oyunlarını içeren daha büyük bir oyun kütüphanesine erişimin yanı sıra birçok avantaj sunacak.

PlayStation sahiplerinin geriye dönük uyumluluk konusundaki yoğun isteği göz önünde bulundurulduğunda Spartacus'un içerik kütüphanesine eski oyunların eklenecek olması doğru bir adım olabilir. Söz konusu abonelik sistemi kapsamında sunulacak üç paketin fiyatlarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Aktarılan bilgilere göre Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Spartacus isimli yeni abonelik hizmetini 2022 yılının sonbahar mevsiminde piyasaya sürecek. Şirketin mevcut iki abonelik servisi PlayStation Plus ve PlayStation Now birleştirilecek. PlayStation Now markasının aşamalı olarak kaldırılacağı ileri sürüldü.

PlayStation 3 oyunlarının PS Store'da görünmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.