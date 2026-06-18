Xiaomi'nin Yeni Telefonu Ortaya Çıktı: Çok Ucuz Olacak!

Xiaomi, POCO C95 4G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bugüne dek cihazla ilgili çok fazla detay ortaya çıkmasa da bu durum an itibariyla değişti. Zira son gelişmeler modelin tanıtım öncesi kritik bir eşiği aştığını ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

POCO C95 4G Hangi Sertifikayı Aldı?

POCO C95 4G kısa bir süre önce 2606FPC72Y model numarasıyla IMDA sertifikasını aldı. Bu gelişme maalesef cihazın tam teknik özelliklerini doğrulamıyor. Ancak tanıtımın çok yakında yapılacağına dair önemli sinyaller veriyor. Hatırlanacağı üzere selefi POCO C85 4G de geçtiğimiz yıl 25078PC3EG model numarasıyla aynı sertifikayı almıştı.

POCO C95 4G'nin IMDA Sertifikası Alması Ne Anlama Geliyor?

POCO C95 4G'nin IMDA sertifikası alması aslında oldukça kritik. Zira bu kayıt akıllı telefonun Bluetooth ve Wi-Fi gibi kullanıcılar için fazlasıyla önemli özellikleri destekleyeceğini doğruluyor. Buna ek olarak ürünün Singapur'da satışa çıkacağı da kesinleşti. Tabii bu cihazın Singapur'a özel olacağı şeklinde yorumlanmamalı. Bu kapsamda modelin diğer bölgelerde de piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.

POCO C95 4G Ne Zaman Tanıtılacak?

Maalesef şu ana dek POCO C95 4G ile ilgili bilgiler sınırlı. Ancak burada selefinin geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu nedenle yeni modelin de bu yılın eylül ayında tanıtılma ihtimali söz konusu. Yine de bu gibi durumlarda şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

POCO C95 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi ülkemizde POCO C81 Pro gibi çok sayıda POCO telefonunu satıyor. Ancak bunların arasında geçen yıl piyasaya sürülen POCO C85 4G yok. Bu nedenle yeni telefonun da Türkiye'yi pas geçme ihtimali bulunuyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kısacası marka bir sürpriz yaparak cihazı ülkemize de getirebilir. Yani bekleyip göreceğiz.

POCO C95 4G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO C85 4G ilk tanıtıldığında 109 dolarlık (5.062 TL) bir fiyat etiketine sahipti. POCO C95 4G'nin selefinden daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşünürsek çok yüksek ihtimalle 119 dolar (5.526 TL) civarında bir başlangıç fiyatına sahip olabilir. Buna Türkiye'de uygulanan vergileri de dahil edersek 10.490 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

POCO C95 4G'nin IMDA sertifikası alması tanıtımın çok yakında yapılacağının bir sinyali diyebilirim. Zira selefi de geçen yılın temmuz ayında IMDA sertifikası almış ve eylül ayının başında piyasaya sürülmüştü. Benzer bir durum POCO C95 4G için de benzer bir durum söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde yani en geç eylül ayında ürünü raflarda görebiliriz.