Xiaomi'nin 200 MP Kameralı Katlanabilir Telefonu Yolda! Beklenenden Erken Geliyor

Xiaomi'nin son olarak 2024'te tanıttığı MIX Fold 4'ün devam modeli için geri sayım resmen başladı. Bugüne dek ortaya çıkan bilgiler MIX Fold 5'in selefi gibi amiral gemisi özelliklerine sahip olacağı yönünde. Son gelişmeler ise katlanabilir telefonun çok yakında tanıtılabileceğini gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi MIX Fold 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Güvenilir kaynaklar Xiaomi MIX Fold 5'in kısa bir süre önce 2608BPX34C model numarasıyla önemli bir sertifika aldığını paylaştı. Şu an için katlanabilir telefonun tam olarak ne sertifikası aldığı belirtilmedi. Ancak bu gelişmenin tanıtımın çok yakında yapılacağının sinyallerini verdiğini söyleyebiliriz. Xiaomi'den MIX Fold 5'in tanıtım tarihiyle ilgili resmi bir açıklama gelmese de katlanabilir telefonun bu son sertifika gelişmesiyle birlikte ağustos ayında tanıtılabileceği iddia ediliyor.

Xiaomi MIX Fold 5 Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Çinli şirket bu kapsamda Türkiye'de Xiaomi 17, 17 Ultra ve 17T Pro gibi üst seviye modellerini satıyor. Ancak maalesef bunların arasında 2024'te piyasaya çıkan MIX Fold 4 yok. Bu kapsamda çok yakında tanıtılacak MIX Fold 5'in de ülkemizde satılma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yine de markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Xiaomi MIX Fold 5 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere Xiaomi MIX Fold 4 8.999 yuan (61.852 TL) civarında bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Aradan iki yıl geçmesi nedeniyle MIX Fold 5'in işlemci ve kamera başta olmak üzere birçok detayda daha iyi performans sunacağını söylemek yanlış olmaz. Bu da muhtemelen cihazın 9.999 yuan (68.725 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olacağı anlamına geliyor. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil edersek 139.153 TL'ye karşılık geliyor.

Xiaomi MIX Fold 5 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 7,5 veya 7,6 inç

7,5 veya 7,6 inç İşlemci: Xring O3

Xring O3 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: Destekleyecek.

Destekleyecek. Parmak İzi Sensörü: Destekleyecek.

Editörün Yorumu

Şahsen Xiaomi MIX Fold 5'in yaz aylarında tanıtılmasını bekliyordum. Bugün yaşanan son gelişme de katlanabilir telefon için çok fazla beklemek zorunda kalmayacağımızı gösteriyor. Maalesef selefi Türkiye'ye gelmediği için yeni modeli de burada göremeyeceğimiz gibi görünüyor. Umarım Xiaomi kararından döner ve cihazı ülkemizde de satışa sunar.