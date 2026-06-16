POCO'nun Çok Ucuz Telefonu Türkiye'de! 120Hz Ekran ve Dahası

POCO'nun ucuz Android telefonu C81 Pro Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla birlikte C81 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Peki, POCO'nun yeni telefonu kaç TL'ye satılıyor?

POCO C81 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

POCO C81 Pro'nun 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında 16-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli 500 TL indirim kuponu fırsatı da bulunuyor. Ürün sayfasında yer alan "Kupon" yazısına tıklayıp "Kazan" butonunu seçerek bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Bu arada telefonda siyah, altın ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.

POCO C81 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Arka Kamera: 13 MP ve yardımcı lens

13 MP ve yardımcı lens Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 3

POCO C81 Pro'da Hangi İşlemci Bulunuyor?

POCO'nun yeni telefonu gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada 12 nm işlemci, 14 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Giriş seviyesi bir işlemci olan Unisoc T7250, Crossy Road, eşleştirme oyunu Candy Crush Saga ve sonsuz koşu oyunu Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. Son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te oynanabiliyor.

Söz konusu işlemcinin Realme C71, Infinix Smart 10, TECNO Spark Go 2 ve Realme P4 Lite 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda da yer aldığını belirtelim. Bu arada POCO C71'de de aynı işlemci tercih edilmişti. POCO C85'te ise orta sınıf bir işlemci olan Dimensity 6300 bulunuyor. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

POCO C81 Pro'nun Ekranı Nasıl?

Telefonun ekranı 6,9 inç büyüklüğünde. C81 Pro, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse POCO C71'de 6,88 inç ekran boyutu, 720 x 1640 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 600 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

800 nit parlaklık, özellikle aydınlık ortamlarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu değer, günlük kullanımda yeterlidir fakat doğrudan güneş ışığı altında ekranı görebilmek için daha yüksek bir parlaklığa ihtiyaç vardır. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Bu arada IPS LCD ekranlar, renklerin doğal ve gerçeğe yakın tonlarda görünmesini sağlıyor.

POCO C81 Pro'nun Kamerası Nasıl?

C81 Pro'nun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ana kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Diyafram açıklığı, ışık miktarını ayarlıyor ve arka plan bulanıklığını belirliyor. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar ışık giriyor. Böylece düşük ışıkta kaliteli fotoğraf çekilebiliyor.

Cihazda portre modu ve gece modu dahil olmak üzere çeşitli kamera modları bulunuyor. Telefon ayrıca 1080p çözünürlükte 30 FPS ve 720p çözünürlükte 30 FPS video kaydedebiliyor. Bu arada C71'de 32 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel ön kamera yer alıyor. C71, 1080p çözünürlüğe kadar video kaydını destekliyor.

POCO C81 Pro'nın Bataryası Kaç mAh?

POCO'nun yeni telefonu, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Uzun pil ömrü için bu batarya kapasitesi yeterlidir. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada C71'de 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Dolayısıyla yeni model, C71'den daha uzun bir pil ömrü sunacaktır.

Editörün Yorumu

POCO C81 Pro'nun ucuz Android telefonlar arasında iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Özellikle telefon yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızıyla öne çıkıyor. Bu iki özellik, genel telefon kullanım deneyimini doğrudan olumlu yönde etkiliyor. Örneğin uzun pil ömrü sayesinde dışarıda powerbank taşımak zorunda kalınmıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.