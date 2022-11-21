Power Rangers'ın Yıldız Oyuncusu Hayatını Kaybetti

1990'lı yılların en popüler dizilerinden olan ve Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Power Rangers dizisinin yıldız oyuncusu Jason David Frank, 49 yaşında hayatını kaybetti.

Power Rangers dizisinde Tommy Oliver karakterini canlandıran 49 yaşındaki oyuncu Jason David Frank'in bugün yakınları tarafından yapılan açıklamayla hayatını kaybettiği bildirildi. Popüler serinin yıldız oyuncusunun ölüm nedeninin intihar olduğu belirlendi.

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Jason David Frank'in temsilcisi, yıldız oyuncunun ölümüyle ilgili olarak "Böylesine harika bir insanın kaybıyla yüzleştiğimiz bu korkunç dönemde lütfen ailesinin ve arkadaşlarının mahremiyetine saygı gösterin." ifadelerinde bulundu.

Power Rangers dizisinden rol arkadaşı olan Walter E. Jones ise sosyal medya hesabı üzerinden kayıpları için büyük üzüntü duyduğunu sevenleriyle paylaştı.

En son Legend of the White Dragon adlı yapımda rol alan Jason David Frank, 1993 ile 1996 yılları arasında Dünya'yı kasıp kavuran Power Rangers dizisinin en sevilen oyunculardan biriydi. Frank dizide 120'yi aşkın bölümde rol almıştı.