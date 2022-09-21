En İyi 10 HBO Max Filmleri - 2022

2022 yılı itibariyle birçok ülkede yayına açılan HBO Max, sinema tutkunlarını unutmadan geçmiyor. Klasiklerden yeni çıkan filmlere kadar geniş bir film yelpazesi bulunan platformda her tür mevcut. Tüm zamanların en iyilerinin yer aldığı HBO filmlerini sizler için bir araya getirdik.

En İyi HBO Max Filmleri

Dune

Doctor Sleep

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts

Beetlejuice

The Matrix Resurrections

Tenet

Ford v Ferrari

William Shakespeare's Romeo + Julet

Zack Snyder's Justice League

The Suicide Squad

1- Dune

Tür: Bilimkurgu, Dram

IMDb: 8.0

Yönetmen: Denis Villeneuve

Epik bilimkurgu türünde HBO Max'te yer alan Dune, Frank Herbert'in aynı adlı romanındna uyarlanmıştır. Kadrosunda Timothee Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson ve pek çok tanıdık isim yer alıyor. Film, Arrakis gezegenindeki değerli bir kaynağın madenciliğini denetleme görevinde olan ailesine eşlik eden Paul Atreides etrafında dönüyor. Aile, gezegenin yerli nüfusu ve konumunu geri isteyen Harkonnen Hanesi'ne karşı mücadele ediyor. 2023 yılında çıkması planlanan Dune: Part Two şimdiden izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

2- Doctor Sleep

Tür: Gerilim, Fantastik

IMDb: 7.3

Yönetmen: Mile Flanagan

HBO Max'te karşımıza çıkan bir diğer film The Shining'in devam filmi olan Doctor Sleep. Günümüzde hala etkisini sürdüren The Shining filminin devamı olması ile dikkatleri üzerine çeken film, 2019 yılından bugüne en iyiler listesindeki yerini koruyor. Film, doğaüstü olaylar ve korku arasındaki ince çizgiyi kuvvetli bir şekilde ele alıyor. Otelde geçen film, ölümsüz medyumlardan oluşan grubun gelmesi ile başlıyor. Doctor Sleep'in öyküsünü ise Stephan King ele alıyor.

3- Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts

Tür: Belgesel, Aile

IMDb: 8.0

Yönetmen: Giorgio Testi, Casey Patterson, Eran Creevy, Joe Pearlman

Film tarihinin gelmiş geçmiş en iyi serisini oluşturan Harry Potter, J.K Rowling'in kaleminden çıkıyor. Milyonlarca hayranı olan serinin ilk filmi Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 20. yılına özel bir bölüm olarak HBO Max'te yer alıyor. 1 Ocak 2022'de izleyici ile buluşan belgesel, tüm ekip ile yapılan ropörtajlardan ve ekibin arasında geçen sohbetlerden oluşuyor.

4- Beetlejuice

Tür: Fantastik, Komedi

IMDb: 7.5

Yönetmen: Tim Burton

Tim Burton'ın komedi klasiği olan Beetlejuice, aradan yıllar geçmesine rağmen hala izleniyor. 4K kalitesi ile HBO Max'te izleyici ile buluşan filmde; bir araba kazasında ölen çift, evlerinin satışına ve yenilenmesine tanıklık etmek zorunda kalacak şekilde evlerine hapsolmuş hayaletler olarak yer alıyor. Renkli ve yaratıcı bakış açısı ile işlenen film, yaşayan ölüler üzerine kara mizah sunuyor.

5- The Matrix Resurrections

Tür: Bilimkurgu, Aksiyon

IMDb: 5.7

Yönetmen: Lana Wachowski

90'ların sonu, 2000'lerin başında büyük bir popülerlik yakalayan Matrix, ''The Matrix Ressurections'' ile geri döndü. Merakla beklenen film, HBO Max üzerinden izleyici ile buluşuyor. En iyiler arasında kısa sürede yer alan film, ikili gerçeklik dünyasını sunmaya devam ediyor. Filmde Thomas Anderson, beyaz tavşanı tekrar izlemek zorunda kalıyor. Çünkü fiziksel veya zihinsel bir kurgu olup olmadığını anlayarak kendisini tanıma isteğindedir. Güçlü bir senoryayla karşınıza çıkan filmi HBO Max'ten izleyebilirsiniz.

6- Tenet

Tür: Bilimkurgu, Aksiyon

IMDb: 7.3

Yönetmen: Christopher Nolan

Inception, Interstellar ve The Dark Knight gibi kendine hayran bırakan birçok filme imza atan Christopher Nolan, Tenet'in hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Kenneth Branagh ve Michael Caine yer alıyor. Konusu ise dünyayı yok etmekle tehdit eden ve gelecek zamandan gelen bir saldırıyı önlemek için zamanın akışını kontrol etmeyi öğrenen bir ajanın takip edilmesini ele alıyor. Zaman olgusunu başarılı bir şekilde işleyen Nolan, gerçeğin ötesinde bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan bir kahraman yaratıyor.

7- Ford v Ferrari

Tür: Dram, Spor

IMDb: 8.1

Yönetmen: James Mangold

Türkiye'de Asfaltın Kralları olarak gösterilen Ford v Ferrari filmini HBO Max üzerinden izleyebilirsiniz. En iyi filmler listesindeki yerini sağlam bir şekilde korumaya devam ediyor. Biyografik dram türünde olan filmin başrollerinde Matt Damon ve Christian Bale yer alıyor. 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı'nın hikayesinin ele aldığı filmde Ferrari ekibini yenebilmek için Amerikalı mühendis ve tasarımcıların yarışı kazanacak bir otomobil yapmalarını ister. Tasarlanan otomobil ise günümüzde hala efsane olarak görülen Ford GT40'tır.

8- William Shakespeare's Romeo + Juliet

Tür: Romantik, Dram

IMDb: 6.7

Yönetmen: Baz Luhrmann

The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby)'nin yönetmeni Baz Luhrmann'ın yeniden canlandırdığı Romeo ve Juliet filmi, HBO Max filmleri arasında en iyilerdeki yerini koruyor. Zamana karşı popülerliğini elde tutan filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Claire Danes yer alıyor. Filmde Shakespeare'in yazdığı diyalogların çoğu korunurken, çağdaş bir ortam ve karakterler yaratılıyor.

9- Zack Snyder's Justice League

Tür: Aksiyon, Macera

IMDb: 8.0

Yönetmen: Zack Snyder

HBO Max'te yer alan yapımlardan birisi olan Zack Snyder's Justice League, DC Comics hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği filmlerin de başında geliyor. Evreni kapsamlı bir şekilde sinemaya taşıyan bir proje olması ile popülerliğini koruyor. Batman, Superman, Wonder Woman ve The Flash gibi çizgi serisinde kahramanların buluştuğu bir film olarak öne çıkıyor.

10- The Suicide Squad

Tür: Aksiyon, Macera

IMDb: 7.2

Yönetmen: James Gunn

DC Comics bünyesinde yer alan antagonist karaktelerin bulunduğu The Suicide Squad'ın kadrosunda Margot Robbie, Idris Elba, John Cena ve Sylvester Stallone başta olmak üzere pek çok yıldız bulunuyor. HBO Max'in en iyi filmleri arasında yer alan film, hapishaneden çıkabilmek için çaba sarf eden kötü kahramanları merkezine alıyor.