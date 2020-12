Prince of Persia: The Sands of Time Remake de Ertelendi

Çıkışını büyük bir merakla beklediğimiz Prince of Persia: The Sands of Time Remake ertelendi. Belirtilen yeni tarihe göre fazladan iki ay daha beklemek durumunda olacağız. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Yıllardan sonra yeni bir Prince of Persia oyunu geleceğiz. Gerçi tam olarak yeni de denemez. Çünkü bahsini ettiğimiz Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Son gerçekleştirilen Ubisoft Forward yayınında duyurulmuş ve Ubisoft Pune ve Ubisoft Mumbai tarafından geliştirilen yeniden yapım, PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacakken, geriye uyumluluk desteği ile PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde de oynanabilecek.

Orijinal hikayeyi deneyimleyeceğimiz Prince of Persia: The Sands of Time Remake oyununda, Prince olarak Sands of Time'ın Vizier'ın ellerine düşmesini engelleme çalışacağız. Bir yandan düşmanlar ile savaşırken bir yandan da bulmacaları çözeceğimiz oyunda, hançerimiz ile zamanı kontrol edebileceğiz. Ana karakterimizin orijinal seslendirmeni Yuri Lowenthal geri dönüş yapacakken, Farah ise farklı bir kişi tarafından seslendirilecek.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake görsel olarak yeni düşman karakter modellemeleri, geliştirilmiş sesler, parkur animasyonları ve müzikler ile yeni sinematik sahneler sunacak. Bunların yanı sıra, kamera, kontroller ve çatışma sistemi de tamamıyla yeniden yaratılarak bugünün standartlarına taşınacak ama orijinal ile modern versiyon arasında geçiş yapabilmek mümkün olacak. Ayrıca 1992 yılında satışa sunulan Mac versiyonuna ana menüden erişim sağlayabileceksiniz.

Şu anda ön-siparişte olan oyunu çıkışından önce satın almanız durumunda, orijinal Prince kıyafetini, orijinal silah setini ve klasik filtreyi içeren Back to the Origins Seti paketi sizin olacak.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake Gecikecek

Duyurunun yapıldığı Ubisoft Forward yayınında, oyunun 21 Ocak 2021’de satışa sunulması bekleniyordu. Ancak sonradan alınan bir karar ile çıkış tarihi 18 Mart 2021’ye kaydırıldı. Konu ile ilgili bir bildiri yayınlayan geliştirici ekip, erteleme kararını şu şekilde açıklıyor: “On birinci yüzyıl İran’ında Prens ve Farah’ın hikayesini yeniden anlatacağımız bu oyunu sizlerle buluşturabilmek için heyecanlıyız. Ancak 2020 çok farklı bir yıldı. Bugün oyunu tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyacımızın olduğu konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Bu nedenle, Prince of Persia: The Sands of Time Remake çıkış tarihi 18 Mart 2021’e kaldırıldı. Bunun keyif alacağınız bir oyun sunabilmeyi garanti altına almak için doğru bir karar olduğuna inanıyoruz.”

Hatırlayacağınız üzere resmi duyuru yapıldığında, oyunun görselliği birçok oyuncudan tepki almıştı. Hatta bazı oyuncular orijinal oyunun yeniden yapımdan daha iyi göründüğünü bile iddia etmişti. Ertelemenin arkasındaki esas nedenlerden bir tanesi, görselliğin geliştirilmesinin amaçlanmış olması olabilir. Bunu elbette yayınlanacak olan yeni fragman ile daha net göreceğiz. Gelişmeleri takipte olacağız.