PS Plus Mart 2021 Oyunları Bomba Gibi Olacak!

Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarına verilecek olan PS Plus Mart 2021 oyunları için resmi duyuruda bulundu. Aktif aboneler önümüzdeki ay hangi oyunları indirme fırsatı bulacaklar? İşte o oyunlar!

Hatırlayacağınız üzere halihazırda Concrete Genie, Control Ultimate Edition ve Destruction AllStars, PS Plus aboneleri tarafından bu ay verilen oyunlar. Önümüzde daha birkaç günlük bir süre var ve eğer henüz bu oyunları kütüphanenize eklememişseniz, ihmal etmeden ekleyin.

Sony, PS Plus Mart 2021 Oyunlarıyla Coşturacak

Sony Interactive Entertainment, son zamanlarda ücretli abonelik servisi üzerinden verdiği oyunlar ile bizleri bir hayli coşturuyordu. Haliyle sıradaki oyunların hangileri olacağını hep merak eder olduk. Yakın bir zaman önce yapılan açıklama ise merakımızı boşa çıkartmadı. Japon teknoloji devi, kullanıcıların aboneliklerine ödedikleri parayı fazlasıyla hak eden bir duyuru daha yaptı. Buna göre Mart ayında verilecek olan oyunlar Farpoint, Final Fantasy VII Remake, Maquette ve Remnant: From the Ashes olacak.

Geçmişte olduğu gibi, yeni PS Plus oyunları da yeni ayın ilk Salı gününde indirmeye açılacaklar. Yani 2 Mart 2021 tarihinde. Öncesinde ise, gelin isterseniz yeni oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

Final Fantasy VII Remake (PlayStation 4)

Cloud Strife olarak Midgar şehrine geri döneceğimiz bu yeniden yapımda, eskiden Shinra şirketinin elit asker biriminin bir üyesi ama artık bir paralı asker olan ana karakterimiz, Avalanche isimli bir direniş grubuna yardımda bulunuyor. Ne var ki Shinra şirketine gezegeni tehdit eden entrikalarından dolayı yapılan cesurca baskın, Cloud ve ekip arkadaşları için farkında olmadıkları sonuçlar doğuruyor.

Final Fantasy VII Remake geriye uyumluluk ile PlayStation 5 üzerinde de oynanabilecek. Ancak PS Plus üzerinden edinmeniz durumunda yeni nesil versiyonuna yükseltme yapamayacaksınız.

Maquette (PlayStation 5)

Her bir binanın bitkinin ve nesnenin hem küçük hem de büyük olduğu, dünyanın M.C. Escher’ın yapıtlarına benzer bir şekilde bükülebildiği tekrarlamalı bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor, Maquette. Oyunda içine gireceğiniz dünyanın kuralları, bir hayli farklı olacak. Bazı bulmacaların çözümü ise dünyayı bükmekten ve diyaroma manzarasını değiştirmek gibi farklı yöntemlerden geçiyor.

Remnant from the Ashes (PlayStation 4)

Üçüncü kişi bakış açısından oynanan hayatta kalma-aksiyon oyununda, insanlıktan geriye kalanlardan biri rolünde olacaksınız. Hedefiniz ise başka bir boyuttan gelen canavarların istila ettiği bir dünyayı geri alabilmek. Tercihen tek başınıza veya bir arkadaşınızla birlikte oynayabildiğiniz Remnant from the Ashes oyununda, dinamik olarak yaratılan dünyalarda, hayatta kalma şansınızı güçlendirebilmek için işe yarar eşyalar için etrafını kolaçan etmeniz ve ekipmanınızı modifiye etmeniz gerekecek.

Farpoint VR (PlayStation 4)

Uzay istasyonunuzun meydana gelen bir kaza sonucu düştüğü yabancı bir gezegende geçiyor, Farpoint VR. Serbest dolaşım imkanının sunulduğu birinci kişi bakış açısı oyununda, karşınıza çıkacak olan tehditler ile savaşarak hayatta kalmanız gerekiyor. Tercihen tek başınıza veya bir arkadaşınız ile kooperatif olarak oynayabiliyorsunuz. Oyunda ana senaryonun haricinde Versus oyun modlarının bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.