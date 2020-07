PS4 Kullanıcılarına Hediye PlayStation Store Kredisi Gönderiliyor

Bu sene ücretli abonelik servisinin onuncu yıl dönümü kutlanıyor. Bunun şerefine Sony Interactive Entertainment, hediye PlayStation Store kredisi gönderiyor.

PlayStation Plus servisi bir önceki nesilde PlayStation 3 için 2010 yılında faaliyete geçmişti. Şu an sadece PlayStation 4 kullanıcıları için faal durumda ama bu senenin son çeyreğindeki çıkışı sonrasında PlayStation 5 kullanıcılarıyla da buluşacak. Her ay iki oyun olmak üzere aboneliğiniz süresince yılda yirmi dört ücretsiz oyuna sahip olduğunuz PlayStation Plus, çok oyunculu modları oynayabilmek için çoğu oyunda şart olmasının yanı sıra ve çeşitli indirimlerde de ekstradan avantaj sağlıyor.

Hediye PlayStation Store Kredisi Kazanabilirsiniz

Bildiğiniz Sony Interactive Entertainment bu ay ücretli abonelik servisi üzerinden üç oyun sunmanın yanı sıra özel bir PlayStation 4 teması yayınlanmıştı. Ancak söz konusu onuncu yıl olunca, ister istemez daha başka bir şeyin yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyordu ki yapılıyormuş.

Dünya genelinde Sony Interactive Entertainment tarafından PlayStation Plus abonelerine PlayStation Store kredisi yollandığı rapor edildi. Kredilerin hangi kriter(ler) kapsamında gönderildiği belli değil ama raporlara göre dünya genelinde bir gönderim söz konusu. Yani belirli bir ülkede veya kıtada yaşamanız gerekmiyor. Miktar Kuzey Amerika bölgesi için $10, Birleşik Krallık için £10 ve Avrupa bölgesi geneli için de €10 olarak belirlenmiş. Bu miktar ülkemizde 60 TL olarak belirlenmiş.

Eğer şanslı iseniz, konsolunuzun üzerinden gelecek olan 'PlayStation'dan' bildirimi ile haberdar edileceksiniz. Ancak siz ara sıra hesabınızın bağlı olduğu e-posta adresinizi de bir kontrol etmeyi unutmayın.