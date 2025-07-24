DualSense'ler Yakında İşinize Çok Yarayacak Bir Özelliğe Kavuşacak!

Sony cephesinde gözler artık yavaş yavaş yeni PlayStation konsoluna doğru yönelirken, PS5 ile ilgili çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak şirket, PS5 için yeni bir güncelleme yayımlayacağını bir blog yazısıyla duyurdu. Yapılan açıklamaya göre yeni güncelleme, özellikle DualSense kontrolcüleri için hayat kurtarıcı bir özelliği beraberinde getirecek.

Sony, güncelleme hakkında yaptığı açıklamada, DualSense kontrolcülerinin cihazlarla olan eşleşme sistemini yenileyeceğini belirtti. Buna göre kontrolcüler, artık birden fazla cihazla otomatik olarak eşleşebilecek ve bu da oyunculara kullanım kolaylığı açısından büyük bir rahatlık sunacak. İşte detaylar!

DualSense'ler Aynı Anda Dört Cihaza Kadar Otomatik Eşleşme Sunacak

Bilmeyenler için PS5 konsolu ile hayatımıza giren DualSense kontrolcüleri, halihazırda birden fazla cihazla çalışabiliyor. Ancak kontrolcünüzü farklı bir cihaza bağlamak için şimdiye kadar her seferinde Bluetooth üzerinden yeniden eşleştirme yapmanız gerekiyordu. Zaman zaman uğraştırıcı olan bu süreç yeni güncelleme ile birlikte ortadan kalkacak.

Yapılan açıklamaya göre DualSense, DualSense Edge ve DualSense V2 kontrolcüleri artık her biri kontrol cihazına atanmış dört farklı cihazla otomotatik olarak eşleşebilecek. Bu sayede artık PS5 konsolu, PC veya mobil cihazınızda DualSense kullanırken çok daha akıcı bir geçiş imkanı yaklayabileceksiniz.

Örneğin, PS5'inizle kullandığınız kontrolcünüzü sorunsuz ve hızlı bir şekilde PS5 Pro'dan bir PC'ye bağlayarak PC oyunları oynayabilir veya bir akıllı telefona bağlayarak uzaktan oynaöma deneyimi yaşayabilirsiniz.

DualSense'in Yeni Çoklu Otomatik Eşleştime Özelliği Nasıl Kullanılacak?

Sony'nin blog paylaşımına göre, PS tuşu ile eylem tuşlarından (üçgen, daire, çarpı, kare tuşu) birine aynı anda basarak, istediğiniz dört kombinasyondan birine bir cihaz atayabileceksiniz. İşte DualSense'inize cihaz atamak için takip etmeniz gereken adımlar:

Kontrolcünüze bir USB kablosu bağlıysa, eşleştirmeden önce kabloyu çıkarın. Kontrolcünüzdeki ışık çubuğunun ve oyuncu göstergesinin kapalı olduğundan emin olun. Açıksa, kapanana kadar PS tuşuna basılı tutun. Eylem tuşlarından birini (üçgen, daire, çarpı veya kare) ve PS tuşunu 5 saniyeden fazla basılı tutun. Işık çubuğu ve oyuncu göstergesi iki kez yanıp sönecektir. Cihazınızda Bluetooth'u açın ve Bluetooth bağlantısı ekleme bölümüne giriş yapın. Algılanan cihazlar arasından DualSense kontrolcünüzü seçin. Işık çubuğu yanar ve oyuncu göstergesinin ışıkları yuva numarasına göre yanıp söner.

Bu adımın ardından cihazlar arası hızlıca geçiş yapmak için gereken adımlarsa şu şekilde:

Bağlanmak istediğiniz cihazı açın. Eylem tuşlarından birine ve PS tuşuna yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Işık çubuğu ve oyuncu göstergesi yanıp söndüğünde her iki düğmeyi de bırakın. DualSense otomatik olarak cihaza geçiş yapacaktır.

Sony tarafından duyurulan bu yeni özelliğin önümüzdeki günlerde yayımlanacak PS5 güncellemsiyle kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak güncellemenin ne zaman yayımlanacağına dair net bir tarih şimdilik paylaşılmadı. Gelişmeler için takipte kalın!