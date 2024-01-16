12 Saat Pil Ömrüne Sahip PlayStation DualSense V2 Özellikleri ve Fiyatı

Sony'nin PlayStation 5 ve bilgisayarlar için özel tasarladığı DualSense oyun kumandası, şık tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle oyuncuların beğenisini kazanmışı. Ancak, 5-7 saat arasında değişen kısa pil ömrü, cihazın en temel eksikliklerinden biri olarak görülüyordu.

Oyuncuların bu durumdan duyduğu rahatsızlık görmezden gelinmedi ve Sony tarafından geliştirilmiş bir model olan DualSense V2, piyasaya sürüldü.

Bu yeni modelin en öne çıkan özelliklerinden biri de 12 saat pil ömrüne sahip olması. Ayrıca, kutu içeriğinde bir şarj istasyonu yer alıyor.

PlayStation DualSense V2 Özellikleri

İşte PlayStation DualSense V2'nin 12 saat pil ömrüyle birlikte gelen tüm özellikler:

Daha uzun pil ömrü: Orijinal DualSense kontrolcüsü 6-7 saatlik pil ömrüne sahipken, DualSense V2 12 saatlik pil ömrü sunuyor. Bu, uzun oyun seansları için önemli bir iyileştirmedir. DualSense V2'nin pil ömrünün artırılması, daha az sıklıkla şarj edilmesine ve daha uzun süre oyun oynamanıza olanak tanır.

Orijinal DualSense kontrolcüsü 6-7 saatlik pil ömrüne sahipken, DualSense V2 12 saatlik pil ömrü sunuyor. Bu, uzun oyun seansları için önemli bir iyileştirmedir. DualSense V2'nin pil ömrünün artırılması, daha az sıklıkla şarj edilmesine ve daha uzun süre oyun oynamanıza olanak tanır. Hafifletilmiş tasarım: Orijinal kontrolcüsüne göre yaklaşık %15 daha hafiftir. Bu, uzun süreli kullanımda daha rahat bir deneyim sağlar. DualSense V2'nin hafif tasarımı, daha az yorgunluk ve daha fazla konfor sağlar.

Orijinal kontrolcüsüne göre yaklaşık %15 daha hafiftir. Bu, uzun süreli kullanımda daha rahat bir deneyim sağlar. DualSense V2'nin hafif tasarımı, daha az yorgunluk ve daha fazla konfor sağlar. Yenilenmiş dokunsal geri bildirim: DualSense V2, orijinal kontrolcünün zaten etkileyici dokunsal geri bildirimini daha da geliştiriyor. Bu, oyun deneyimini daha sürükleyici ve gerçekçi hale getiriyor. DualSense V2'nin yenilenmiş dokunsal geri bildirimi, oyun içi öğelerle daha güçlü bir bağlantı kurmanıza ve oyun dünyalarını daha da derinden hissetmenize olanak tanır.

DualSense V2, orijinal kontrolcünün zaten etkileyici dokunsal geri bildirimini daha da geliştiriyor. Bu, oyun deneyimini daha sürükleyici ve gerçekçi hale getiriyor. DualSense V2'nin yenilenmiş dokunsal geri bildirimi, oyun içi öğelerle daha güçlü bir bağlantı kurmanıza ve oyun dünyalarını daha da derinden hissetmenize olanak tanır. Geliştirilmiş uyarlanabilir tetikleyiciler: DualSense V2, orijinal kontrolcünün zaten hassas uyarlanabilir tetikleyicilerini daha da geliştiriyor. Bu, oyun deneyimini daha sürükleyici ve kontrollü hale getiriyor. DualSense V2'nin geliştirilmiş uyarlanabilir tetikleyicileri, oyun içi silahların ve nesnelerin ağırlığını ve geri tepmesini daha gerçekçi bir şekilde hissetmenizi sağlar.

DualSense V2, orijinal kontrolcünün zaten hassas uyarlanabilir tetikleyicilerini daha da geliştiriyor. Bu, oyun deneyimini daha sürükleyici ve kontrollü hale getiriyor. DualSense V2'nin geliştirilmiş uyarlanabilir tetikleyicileri, oyun içi silahların ve nesnelerin ağırlığını ve geri tepmesini daha gerçekçi bir şekilde hissetmenizi sağlar. Daha iyi bağlantı: DualSense V2, orijinal kontrolcüsüne göre daha iyi bağlantı sunuyor. Bu, daha az gecikme ve daha kararlı bir deneyim sağlar. DualSense V2'nin daha iyi bağlantısı, oyun içi hareketlerinizle daha doğru bir şekilde senkronize olur ve daha sorunsuz bir deneyim sağlar.

Genel olarak, PlayStation DualSense V2, 12 saat pil ömrü ve diğer iyileştirmelerle birlikte, PlayStation 5 için mükemmel bir kontrol cihazı olarak öne çıkıyor.

Daha uzun pil ömrü, hafifletilmiş tasarım, yenilenmiş dokunsal geri bildirim, geliştirilmiş uyarlanabilir tetikleyiciler ve daha iyi bağlantı ile DualSense V2, oyun deneyiminizi önemli ölçüde iyileştirebilir.

PlayStation DualSense V2 Fiyatı

2023 yılının sonlarında piyasaya sürülen 12 saat pil ömrüne sahip PlayStation DualSense V2'nin fiyatı 69 dolar olarak belirlendi. Türkiye fiyatı ile mevcut kur üzerinden bakıldığında 2.077 TL olarak görülüyor. Ancak kur değişimi ve vergilerle birlikte şu anki fiyattan farklı bir fiyat ortaya çıkacaktır.

Siz yeni model olan Playstation DualSense hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce uzun pil ömrü bu yeni modeli popüler yapabilecek mi?