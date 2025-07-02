PS5 ve PS5 Pro'ya AMD'nin Kilit Özelliği Ekleniyor: Performansı Şaşırtacak

Sony PS5 ve PS5 Pro, önümüzdeki sene AMD'nin FSR 4 (FidelityFX Super Resolution) teknolojisine kavuşacak.

FSR 4, AMD'nin yeni nesil görüntü yükseltme teknolojisi olarak, daha düşük çözünürlükte işlenen oyun sahnelerinin daha az performans kaybıyla 4K gibi yüksek çözünürlüklere çıkmasına zemin hazırlıyor. İlaveten, PlayStation 5 donanımıyla olağanüstü bir iş birliği yapacak yeni bir algoritmaya da sahip. Algoritma sayesinde iki teknoloji de kusursuz bir şekilde çalışacak. Yükseltme çoğunlukla PS5 Pro için gibi görünüyor olsa da standart PS5 de bu teknolojiden nasibini alacak.

PSSR Teknolojisinin Yerini Alacak

PS5 Pro, 2025'te piyasaya çıktığında Sony'nin kendi geliştirdiği yapay zekâ destekli görüntü iyileştirme teknolojisi PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) ile gelmişti. AMD'nin FSR 4 teknolojisi ise bu sistemin yerini alacak.

Sony'nin donanım mimarı Mark Cerny tarafından yapılan açıklamaya göre bu sistem, bilgisayarlarda gördüğümüz FSR 4 algoritmasının kusursuz bir yansıması olacak. Yani PC'de nasıl performans gösteriyorsa, PlayStation donanımında da aynı performansı gösterecek. Artık PS konsollarında hem akıcı kare hızları elde edilecek, hem de görsel kalite korunacak.

PS5 Pro ile birlikte standart PS5 modellerinde de FSR teknolojisi kullanılacak. Tabii Pro modeli kadar güçlü olup olmayacağı bilinmiyor. Standart daha eski bir donanım olduğu için Pro kadar randımanlı olmayacağı düşünülüyor.