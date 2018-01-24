PUBG'de İşte Böyle Hile Yapıyorlar

Geçtiğimiz günlerde sizlerle PUBG'den binlerce oyuncunun hile ve hack araçlarını kullanmaları nedeniyle banlandığı haberini paylaşmıştık.

PUBG'ye isim babası olan Brendan Greene ise bu son ban dalgasının hemen öncesinde PUBG hilecilerinin birçoğunun Çinli olduğunu, oyunun Çine'e açılmasından sonra büyük sayıda hilecinin de oyuna akın ettiğini açıklamıştı. Oyuncular, bu durum nedeniyle Çin'e bölge kısıtlaması uygulanmasını talep ederken Brendan Greene, birkaç çürük yumurta nedeniyle bütün Çinli oyuncuların cezalandırılmasının taraftarı olmadığını belirtmişti.

PUBG oyuncuları, oyun tecrübelerinin hileciler tarafından mahvedildiğinden yakınırken oyunun geliştiricisi PUBG Corp. hilecileri banlamakta yetersiz kalıyor. Binlerce hileci banlansa bile bir o kadarı oyunu oynamaya devam etmekte. Peki bu hileciler oyundaki dengeleri nasıl değiştiriyorlar? Reddit üzerinde açılan bir başlıkta, oyunda aylardır kullanılan bir hile deşifre edilmekte:

Yukarıdaki gif animasyonda da görüleceği üzere çatışma esnasında takım arkadaşı yere düşen bir oyuncu, takım arkadaşının yanına gidiyor ve tek bir dokunuşla, büyülü bir şekilde arkadaşını ayağa kaldırıyor. Normalde arkadaşınızı uyandırırken birkaç saniye başında beklemeniz gerekli, bu süre boyunca da açık hedef oluyorsunuz. Yapılan hile, uyandırma işlemini anlık hale getiriyor ve arkadaşını kaldıran oyuncuyu savunmasız olmaktan kurtarıyor. Sonuçta haksız bir avantaj elde ediliyor.

Animasyonun sonunda ise farklı bir hile daha göz çarpıyor. Düşman ateşine maruz kalan oyuncu, azalan canını tıpkı arkadaşını uyandırdığı gibi anlık olarak artırabiliyor. Sağlık paketlerini, bandajları veya enerji içeceklerini oyunda kullanırken birkaç saniye beklemeniz gerekiyor. Hile bu bekleme süresini de ortadan kaldırıyor.

Yapılan hile, oyuncuların ışınlanmasını veya %100 isabet oranı elde etmesini sağlayan hilelerden daha da tehlikeli; çünkü tespit etmesi çok daha zor. Ateş ettiğiniz oyuncular ölmeyince, zırhlarının iyi durumda olduğunu ve iyi ekipmanlara sahip olduklarını düşünebilirsiniz; fakat size hissettirmeden hile yapıyor olabilirler.

Umarız bu bilgiler PUBG Corp. tarafından göz ardı edilmez.