PUBG'de Hile Yapan 120 Kişi Tutuklandı

Son günlerin en popüler oyunlarının başında gelen PlayerUnknown’s Battleground – PUBG inanılmaz bir hileci haberinin konusu oldu. Çin’de yapılan soruşturmanın ardından PUBG isimli oyunda hile yaptıkları tespit edilen 120 Çinli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güney Kore merkezli Blue Hole tarafından geliştirilen PUBG, Steam üzerinden yayınlanmasının hemen ardından inanılmaz bir oyuncu kitlesine ulaşmış ve üst üste anlık oyuncu sayısı rekorları kırmıştı. Her yeni rekorun ardından kitlesine birkaç milyon oyuncu daha ekleyen oyun, ansızın en popüler oyun olmayı başarmıştı. Fakat büyüyen kitleyle birlikte hile gibi sorunlar da baş göstermeye başlamıştı.

Yakın zaman önce Çin pazarına giriş yapmak isteyen PUBG, ilk seferinde Çin otoriteleri tarafından reddedilmiş; ancak Çinli devasa oyun firması Tencent ile ortaklık yaparak, Çinli oyuncularla buluşmuştu. Oyunun Çin’de yayınlanmasının ardından milyonlarca Çinli oyuncu PUBG sunucularında görülmeye başlanmış, hemen ardından PUBG Oyuncuları Çinli Hilecilerin Banlanması İçin Haykırıyorlar haberimizde gördüğünüz gibi hile sorunu baş göstermişti.

Çinli oyuncuların hile yapmasını engellemek için harekete geçen Tencent ve Blue Hole ise hile yaptıklarını tespit ettikleri oyuncuları, adli makamlara şikayet ettiler. Tencent tarafından yapılan resmi açıklamayla 120 oyuncunun hile yaptıkları gerekçesiyle tutuklandıkları söylenirken, tutuklananların sayısının ilerleyen günlerde artabileceğinin de altı çizildi.