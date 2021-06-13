PUBG: New State Oynanış Videosu Yayımlandı

PUBG: New State oynanış videosu paylaşıldı. 1 saat uzunluğundaki video, oyunun oynanış sistemi ve grafikleri hakkında oldukça önemli bilgilere sahip olmamıza olanak sağlıyor. Kapalı alfa sürecindeki yeni PUBG oyununa ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

PUBG: New State Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

İlk olarak 2018 yılında Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştiren PUBG Mobile, kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip oldu. Mobil platformda battle royale oyunu ile büyük bir başarının altına imza atan PUBG Corpartion, bu başarısını PUBG: New State ile devam ettirmek için kollarını sıvadı.

Android Police, dün itibarıyla kapalı alfa süreci başlayan PUBG: New State isimli oyunun 1 saatlik oynanış videosunu yayımladı. Yayımlanan video, oyunun grafikleri ve oynanış sistemine ilişkin bazı önemli bilgilere sahip olmamı mümkün hale getirdi.

PUBG: News State'in lobi ekranının bir önceki oyun ile aynı olduğunu görüyoruz. Harika üzerinde yer alan bölge isimleri daha belirgin hale getirilmiş. ROG 5 üzerinden ultra ayarlarda 1080p çözünürlükte ortalama 60 FPS'te oynanan mobil oyunun grafiklerinin önceki oyuna kıyasla daha başarılı olduğunu görüyoruz.

Grafik ayarlarında OpenGL ES veya Vulkan seçeneklerinden bir tanesini seçebilme imkanına sahip olacağız. Troi isimli haritada sürekli olarak hareket eden bir tramvay yer alıyor. Oyuncular, yeni oyunda araştırma yapmak için drone'ları kullanabilecek. 2051 yılında geçen oyunun ekranında bulunan butonlarda bazı küçük değişiklikler yapılmış.

Yayımlanan videoya göre araçlar önceki PUBG oyununa oldukça benziyor. Oyunda yer alan silah ve eşyalar ise önceki oyundaki silah ve eşyalar ile aynı. Elbette şu anda oyun kapalı alfa sürecinde. Bu sebepten ötürü önümüzdeki haftalarda bazı değişiklikler yapılabilir.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen mobil oyunun ne zaman çıkışını gerçekleştireceği henüz bilinmiyor. 1 saat uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

PUBG Mobile 2 olarak da bilinen PUBG: New State ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni PUBG oyununa gerek var mıydı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.