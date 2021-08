PUBG: New State (PUBG Mobile 2)

PUBG: New State, PUBG PC oyununun geliştiricilerine ait yeni battle royale oyun. PUBG Mobile 2, App Store'dan ücretsiz indirilebilir.

PUBG: New State, PC ve mobilde en çok oynanan oyunlardan PUBG’nin yenisi. PUBG Mobile 2 yerine PUBG: NEW STATE adıyla çıkış yapan yeni online battle royale oyun, Android Google Play’in ardından Apple App Store’da PUBG hayranlarının beğenisine sunuldu. PUBG: NEW STATE, iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış sunuyor. Siz de PUBG Mobil 2 oyununu bekleyenlerdenseniz, PUBG: NEW STATE’i indirin. PUBG: NEW STATE indirmek, yüklemek ve oynamak ücretsizdir!

PUBG: New State İndir iOS

Battle Royale’in ötesinde! PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG) geliştiricilerine ait olan yeni battle royale PUBG: NEW STATE ile tanışın. PUBG: New State’de 100 oyuncu, tek bir taraf kalana dek çeşitli silah ve stratejilerle savaşıyor. Daralan savaş alanında hayatta kalmak için teçhizat, araç ve sarf malzemeleri kullanın.