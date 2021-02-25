PUBG: New State (PUBG Mobile 2)
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 33,951
- Üretici KRAFTON, Inc.
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PUBG: New State APK, PUBG Mobile 2 oyunu bekleyenler için yeni nesil battle royale (hayatta kalma) oyunu.
PUBG: New State, PUBG Mobile 2 oyununu bekleyenler için yepyeni battle royale. Android ve iOS mobil platformda indirme rekoru kıran battle royale oyun PUBG Mobile’ın ikincisi PUBG Mobile 2 yerine PUBG New State ismiyle çıkış yaptı. Yeni PUBG mobile PUBG: New State, Android telefonlara Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor. Alternatif olarak PUBG: New State APK indirme linki eklenecektir.
NOT: Oyun henüz ön kayıt aşamasındadır. Ön kayıt aşamasından sonra seçilen kullanıcılar ile beta aşamasına çıkacaktır. APK'sı ya da indirme linki yayınlanır yayınlanmaz, bu sayfada bulabilirsiniz!
PUBG: New State İndir
PUBG Mobile, şu anda mobilde en çok oynanan battle royale oyunlar arasında ve sürekli yeni içeriklerle güncelleniyor. Büyük ödüllü online turnuvaların da gerçekleştiği oyunun ikincisi versiyonu da heyecanla bekleniyor. PUBG Mobile 2 ne zaman çıkacak? PUBG Mobile 2 çıkış tarihi ne zaman? gibi pek çok soru soruluyor. PUBG Mobile 2 bekleyenler için güzel haber orijinal battle royale PUBG’nin yapımcıları KRAFON Inc ve PUBG Studio’dan geliyor. PUBG New State, 25 Şubat 2021 tarihinde mobil oyuncuların beğenisine sunuldu. Peki, PUBG Mobile 2 oyunculara neler sunuyor?
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS’un yaratıcısı PUBG Studio’nun en yeni oyunu PUBG New State’de 100 oyuncu birbiriyle karşı karşıya geliyor ve çeşitli silahlarla taktiksel savaşıyorlar. Sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalana kalana dek savaş sürüyor! Sürekli daralan Mavi Alan ile oyuncular üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve eşyalar bulmaya çalışıyor. Sadece en güçlüler hayatta kalan unvanına sahip oluyor.
Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: New State, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor. Mobil oyunlarda gelmiş geçmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlıyorlar. Mobil oyun optimize edilmiş gerçekçi silah kullanımının keyfini çıkarıyorlar. Birçok farklı silah mevcut ve özelleştirmeyle kişiselleştirilebiliyor. Çeşitli araçlarla keşfedilebilir 8x8 km’lik devasa boyuttaki açık dünyalara sahip olan yeni nesil hayatta kalma oyunu, daha geniş PUBG evreninde geçiyor. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecektesiniz. Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele yepyeni bir savaş alanına evrilmiş durumda.
- Mobil oyunların sınırlarını zorlayan ultra gerçekçi grafikler
- Gerçekçi ve dinamik silah oynanışı
- Yeni nesil hayatta kalma
- Genişletilmiş PUBG evreni
PUBG: New State
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1228.80 MB
- Üretici KRAFTON, Inc.
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PUBG: New State, PUBG PC oyununun geliştiricilerine ait yeni battle royale oyun. PUBG Mobile 2, App Store'dan ücretsiz indirilebilir.
PUBG: New State, PC ve mobilde en çok oynanan oyunlardan PUBG’nin yenisi. PUBG Mobile 2 yerine PUBG: NEW STATE adıyla çıkış yapan yeni online battle royale oyun, Android Google Play’in ardından Apple App Store’da PUBG hayranlarının beğenisine sunuldu. PUBG: NEW STATE, iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış sunuyor. Siz de PUBG Mobil 2 oyununu bekleyenlerdenseniz, PUBG: NEW STATE’i indirin. PUBG: NEW STATE indirmek, yüklemek ve oynamak ücretsizdir!
PUBG: New State İndir iOS
Battle Royale’in ötesinde! PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG) geliştiricilerine ait olan yeni battle royale PUBG: NEW STATE ile tanışın. PUBG: New State’de 100 oyuncu, tek bir taraf kalana dek çeşitli silah ve stratejilerle savaşıyor. Daralan savaş alanında hayatta kalmak için teçhizat, araç ve sarf malzemeleri kullanın.
- Mobil oyunların sınırlarını aşan ultra gerçekçi grafikler - Küresel aydınlatma teknolojisi ile PUBG: New State, mobil oyun grafiklerinde mümkün olanı gölgede bırakıyor. Yalnızca PUBG Studio tarafından yapılan gerçeklik düzeyine sahip devasa, açık dünya savaş alanı. PUBG New State, yeni nesil PUBG grafiklerini belirler. En üstün PUBG deneyimi avucunuzun içinde.
- Daha gerçekçi ve dinamik silah sesleri - Tamamen mobil ortam için optimize edilmiş, mobil cihazınızda PUBG imzalı silah kullanımını deneyimleyin. PUBG’nin benzersiz silah bağlantı sistemi ile silahlarınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.
- Yeni nesil aksiyon tabanlı interaktif oynanış - PUBG New State’de dahil edilen benzersiz mekanikler, kaçma, drone çağrıları ve destek talebini içerir. 8x8 açık dünyada hızlı hareket etmek için yalnızca PUBG: New State’de bulunan yeni araçları kullanın.
- Orijinal PUBG evreninin genişlemesi - Orijinal PUBG’den yıllar sonra anarşinin hakim olduğu 2051’de yeni gruplar ortaya çıkıyor. Hayatta kalma oyunu PUBG, PUBG: New State’de tamamen yeni bir savaş alanına dönüşüyor.
- Mobil cihazdaki PUBG için gerçek bir başlangıç - PUBG kullanıcıları için PUBG kullanıcıları tarafından oluşturulan PUBG kullanıcılarının gerçek battle royale’i PUBG New State. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’un orijinal PC sürümünün tek mobil halefi: PUBG New State.