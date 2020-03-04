Rainbow Six: Siege, Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Ubisoft bu hafta sonunu evde geçirecek olan oyuncular için güzel bir sürpriz yaptı. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oyununun hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabileceğini duyurdu. Hadi yine iyisiniz.

Oyunun resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, 5 - 9 Mart 2020 tarihleri arasında PC (Epic Games Store, Steam ve Uplay), PlayStation 4 ve Xbox One üzerinde ücretsiz oynanabilecek. Hatta şu anda PC ve PlayStation 4 platformlarında ön-yükleme hazırlığınızı önceden yapabilirsiniz.

Fransız yayıncı tarafından Avrupa bölgesi için belirtilen zaman aralıkları şu şekilde:

PlayStation 4: 5 Mart 2020 Perşembe günü TSİ 16:00 - 9 Mart 2020 Pazartesi günü TSİ 16:00

PC (Epic Games Store, Steam ve Uplay): 5 Mart 2020 Perşembe günü TSİ 16:00 - 9 Mart 2020 Pazartesi günü TSİ 16:00 - 9 Mart 2020 Pazartesi günü TSİ 23:00

Xbox One: 5 Mart 2020 Perşembe günü TSİ 11:00 - 9 Mart 2020 Pazartesi günü TSİ 08:00

Ücretsiz Hafta Sonu programı boyunca Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oyununa sınırsız erişim sağlayabileceksiniz. Diğer bir deyişle halihazırda bulunan tüm haritaları ve modları herhangi bir kısıtlama olmaksızın deneyebileceksiniz.

Eğer deneme sürecinde oyundan memnun kalırsanız, eş zamanlı olarak başlayacak indirimli satışlar ile tam sürüme geçiş yapabileceksiniz. Kaydettiğiniz ilerlemenin tamamı da eksiksiz olarak aktarılacak.