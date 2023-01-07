Hazır Zam Gelmişken Steam 100 TL Altı Alınabilecek Oyunlar
Steam 100 TL altı alınabilecek oyunlar hangileri? Hazır zam gelmişken uygun fiyatlı alınabilecek oyunlara birlikte göz atalım.
Dünyanın en popüler oyun indirme platformlarından biri olan Steam son zamanlarda Türkiye'de dolar kurunu artırması ile gündeme geldi. Bunun sonucunda birçok oyun oldukça yüksek fiyatlara satılmaya başlandı. Aslında Steam uzun zamandır dolar kurunu çok ucuz tutuyordu hatta bir süre insanlar Steam'in Türkiye'yi unuttuğunu düşünmüştü. Bu çok iyi bir şey olarak gözükse de artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Biz de sizler için Steam 100 TL altı alınabilecek oyunları derledik. Gelin, birlikte halen alınabilecek oyunlara bakalım.
Steam 100 TL Altı Alınabilecek Oyunlar
- Dead by Daylight
- ARK: Survival Evolved
- Raft
- Crysis 3 Remastered
- DEVOUR
- The Forest
- Rise of the Tomb Raider
- The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition
Dead by Daylight
Hiç şüphesiz aksiyonu doruklarınıza kadar yaşayabileceğiniz oyunlar arasında korku oyunları bulunmaktadır. 5 kişiden birinin katil rolünü üstlenmesi ve diğer 4 kişinin ondan kaçarak hayatta kalmasını anlatan oyun birçok kişi tarafından şimdiden sevilmiş gözüküyor. Nereden neyin geleceğini bilmediğiniz oyun aynı zamanda grafikleri ve müzikleri ile de öne çıkmaktadır.
Dead by Daylight Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i3-4170 veya AMD FX-8120
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: GeForce GTX 460 1GB veya AMD HD 6850 1GB
- Depolama: 50 GB
ARK: Survival Evolved
Bir adada mahsur kalan adam veya kadın çıplak bir şekilde hayatta kalmaya çalışır. Kendisinin avlanması ve canavarlarla savaşması gerekmektedir. Ayrıca birbirinden ilginç canlıların olduğu ada atmosferi ile de insanları büyülemektedir.
ARK: Survival Evolved Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD FX-8320
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 670 2GB veya AMD Radeon HD 7870 2GB
- Depolama: 60 GB
Raft
Steam 100 TL altı oyunları arasında bir diğer hayatta kalma oyunumuz Raft, kendisi bir okyanusta tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte hayatta kalmanızı istemekte ve mücadele etmenizi istemektedir. Salınızı bir tekne haline getirebilir ve denizdeki diğer tehlikelere karşı savaşabilirsiniz.
Raft Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i5 2.6GHz
- RAM: 6 GB
- Ekran kartı: GeForce GTX 700
- Depolama: 10 GB
Crysis 3 Remastered
Geçmişten günümüze sevilen oyunlar arasında elbette Crysis 3 bulunmaktadır. Yenilenmiş grafikleri ve oyun dinamikleriyle nişancılık deneyimlerinizi bekleyen oyun, aynı zamanda Türkçe seslendirmede bulundurmaktadır.
Crysis 3 Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel i5-3470
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060
- Depolama: 18 GB
DEVOUR
Şeytana yakalanmadan hayatta kalabilirseniz oyunu kazanabilirsiniz. Ancak tarikat lideri şeytan sizi kolay kolay bırakmayacaktır. Tek ve eşli oynanabilen oyun müzikleri ile oyuncuları büyülemektedir.
DEVOUR Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel i5
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290
- Depolama: 8 GB
En İyi Savaş Oyunları
İnsanlık var olduğundan bugüne birçok savaş meydana geldi. Bu savaşlar arkalarında birçok iz bıraktı. Savaşların ardından birçok kitap, film ve oyunda beraberinde geldi.
The Forest
Bir uçak kazası sonrası hayatta kalmanız gerekmektedir. Aynı zamanda uçaktan tek kurtulan sizdirsiniz. Aman dikkat! Bulunduğun adada yamyamlar ve birbirinden ilginç yaratıklar seni bekler durumda. Gerekirse ağaç kes ve kendine bir sığınak oluştur. Nişan alırken iyi düşün ve isabet ettirmeyi unutma.
The Forest Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel Dual-Core 2.4 GHz
- RAM: 4 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8800GT
- Depolama: 5 GB
Rise of the Tomb Raider
Gelgelelim en iyi hikayeli oyunlar arasında yer alan Tomb Raider serisine en çok sevilen Tom Raider oyunu olarak da bilinmektedir. Bir adaya arkeolojik çalışmalar için giden ekip başlarına birçok olay gelmektedir. Kimi zaman duvardan duvara atlayacağınız kimi zaman mağarada kurtlar ile savaşacağınız kimi zaman ise sıcak çatışmalara gireceğiniz oyun en çok sevilen oyunlar arasında yer almaktadır.
Rise of the Tomb Raider Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD equivalent
- RAM: 6 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 650 2GB veya AMD HD7770 2GB
- Depolama: 25 GB
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition
Steam 100 TL altı alınabilecek oyunlar arasında yer alan son oyunumuz The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition, en sevilen The Witcher oyunları arasında yer almaktadır. Witcher ile canavarları avlalabileceğiniz oyun düşük sistem gereksinimleri istemektedir.
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel 2.2 GHz veya AMD 2.5 GHz
- RAM: 1.5 GB
- Ekran kartı: GeForce 8800 (512 MB) veya Radeon HD3850 (512 MB)
- Depolama: 25 GB
Stres Atmak İçin Bilgisayar Oyunları
Günlük hayatta birçok şey ile karşı karşıya kalıyoruz. En önemliside boş zamanlarda bilgisayar oyunlarına çok meraklıyız.
Bu içerikte Steam 100 TL altı alınabilecek oyunları sizler için derledik. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, sizce bu listede hangi oyunlar yer almalıydı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.
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