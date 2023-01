Hazır Zam Gelmişken Steam 100 TL Altı Alınabilecek Oyunlar

Dünyanın en popüler oyun indirme platformlarından biri olan Steam son zamanlarda Türkiye'de dolar kurunu artırması ile gündeme geldi. Bunun sonucunda birçok oyun oldukça yüksek fiyatlara satılmaya başlandı. Aslında Steam uzun zamandır dolar kurunu çok ucuz tutuyordu hatta bir süre insanlar Steam'in Türkiye'yi unuttuğunu düşünmüştü. Bu çok iyi bir şey olarak gözükse de artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Biz de sizler için Steam 100 TL altı alınabilecek oyunları derledik. Gelin, birlikte halen alınabilecek oyunlara bakalım.

Steam 100 TL Altı Alınabilecek Oyunlar

Dead by Daylight

Hiç şüphesiz aksiyonu doruklarınıza kadar yaşayabileceğiniz oyunlar arasında korku oyunları bulunmaktadır. 5 kişiden birinin katil rolünü üstlenmesi ve diğer 4 kişinin ondan kaçarak hayatta kalmasını anlatan oyun birçok kişi tarafından şimdiden sevilmiş gözüküyor. Nereden neyin geleceğini bilmediğiniz oyun aynı zamanda grafikleri ve müzikleri ile de öne çıkmaktadır.

Dead by Daylight Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-4170 veya AMD FX-8120

Intel Core i3-4170 veya AMD FX-8120 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: GeForce GTX 460 1GB veya AMD HD 6850 1GB

GeForce GTX 460 1GB veya AMD HD 6850 1GB Depolama: 50 GB

ARK: Survival Evolved

Bir adada mahsur kalan adam veya kadın çıplak bir şekilde hayatta kalmaya çalışır. Kendisinin avlanması ve canavarlarla savaşması gerekmektedir. Ayrıca birbirinden ilginç canlıların olduğu ada atmosferi ile de insanları büyülemektedir.

ARK: Survival Evolved Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD FX-8320

Intel Core i5-2400 veya AMD FX-8320 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GTX 670 2GB veya AMD Radeon HD 7870 2GB

NVIDIA GTX 670 2GB veya AMD Radeon HD 7870 2GB Depolama: 60 GB

Raft

Steam 100 TL altı oyunları arasında bir diğer hayatta kalma oyunumuz Raft, kendisi bir okyanusta tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte hayatta kalmanızı istemekte ve mücadele etmenizi istemektedir. Salınızı bir tekne haline getirebilir ve denizdeki diğer tehlikelere karşı savaşabilirsiniz.

Raft Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5 2.6GHz

Intel Core i5 2.6GHz RAM: 6 GB

6 GB Ekran kartı: GeForce GTX 700

GeForce GTX 700 Depolama: 10 GB

Crysis 3 Remastered

Geçmişten günümüze sevilen oyunlar arasında elbette Crysis 3 bulunmaktadır. Yenilenmiş grafikleri ve oyun dinamikleriyle nişancılık deneyimlerinizi bekleyen oyun, aynı zamanda Türkçe seslendirmede bulundurmaktadır.

Crysis 3 Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i5-3470

Intel i5-3470 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

NVIDIA GeForce GTX 1060 Depolama: 18 GB

DEVOUR

Şeytana yakalanmadan hayatta kalabilirseniz oyunu kazanabilirsiniz. Ancak tarikat lideri şeytan sizi kolay kolay bırakmayacaktır. Tek ve eşli oynanabilen oyun müzikleri ile oyuncuları büyülemektedir.

DEVOUR Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i5

Intel i5 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290

NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290 Depolama: 8 GB

The Forest

Bir uçak kazası sonrası hayatta kalmanız gerekmektedir. Aynı zamanda uçaktan tek kurtulan sizdirsiniz. Aman dikkat! Bulunduğun adada yamyamlar ve birbirinden ilginç yaratıklar seni bekler durumda. Gerekirse ağaç kes ve kendine bir sığınak oluştur. Nişan alırken iyi düşün ve isabet ettirmeyi unutma.

The Forest Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Dual-Core 2.4 GHz

Intel Dual-Core 2.4 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8800GT

NVIDIA GeForce 8800GT Depolama: 5 GB

Rise of the Tomb Raider

Gelgelelim en iyi hikayeli oyunlar arasında yer alan Tomb Raider serisine en çok sevilen Tom Raider oyunu olarak da bilinmektedir. Bir adaya arkeolojik çalışmalar için giden ekip başlarına birçok olay gelmektedir. Kimi zaman duvardan duvara atlayacağınız kimi zaman mağarada kurtlar ile savaşacağınız kimi zaman ise sıcak çatışmalara gireceğiniz oyun en çok sevilen oyunlar arasında yer almaktadır.

Rise of the Tomb Raider Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD equivalent

Intel Core i3-2100 veya AMD equivalent RAM: 6 GB

6 GB Ekran kartı: NVIDIA GTX 650 2GB veya AMD HD7770 2GB

NVIDIA GTX 650 2GB veya AMD HD7770 2GB Depolama: 25 GB

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

Steam 100 TL altı alınabilecek oyunlar arasında yer alan son oyunumuz The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition, en sevilen The Witcher oyunları arasında yer almaktadır. Witcher ile canavarları avlalabileceğiniz oyun düşük sistem gereksinimleri istemektedir.

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel 2.2 GHz veya AMD 2.5 GHz

Intel 2.2 GHz veya AMD 2.5 GHz RAM: 1.5 GB

1.5 GB Ekran kartı: GeForce 8800 (512 MB) veya Radeon HD3850 (512 MB)

GeForce 8800 (512 MB) veya Radeon HD3850 (512 MB) Depolama: 25 GB

Bu içerikte Steam 100 TL altı alınabilecek oyunları sizler için derledik. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, sizce bu listede hangi oyunlar yer almalıydı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.