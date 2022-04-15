Razer İlk Linux Tabanlı Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı

Razer'ın ilk Blade dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmesinden bu yana on yıl geçti ve hepsi Windows ile birlikte geldi. Lambda adlı bir şirket, makine öğrenimi ve yapay zeka araştırmacılarına satmak amacıyla Ubuntu'yu geçen yılki Razer Blade 15 Advanced'in geliştirilmiş bir versiyonuna Razer'ın onayıyla koyuyor.

Adı Razer x Lambda Tensorbook olan bu yeni dizüstü bilgisayar 3.500 dolarlık fiyat etiketine sahip. 15,6 inç, 165Hz yenileme hızına sahip 1440p ekranın altında 11. nesil Intel Core i7 işlemci, Nvidia RTX 3080 Max-Q grafik kartı ve 64 GB RAM bulunuyor. Tümü aynı boyutta ve şekillendirilmiş 4,45 kiloluk bir kasa içinde 80 Wh pil ile çalışıyor. Aynı zamanda iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası, üç USB 3.2 Gen 2 Tip-A bağlantı noktası, bir UHS-III SD kart okuyucu ve hem Wi-Fi 6E hem de Bluetooth 5.2 dâhil olmak üzere aynı hızlı G/Ç'ye sahip.

Tensorbook gümüş renginde ve "PyTorch, Tensorflow, CUDA ve cuDNN dâhil olmak üzere en yeni sürücüler ve makine öğrenimi araçları" ile önceden yüklenmiş olarak geliyor. Lambda, ekran kartları, sunucular ve masaüstü iş istasyonları satan binlerce araştırma grubuna donanım sağladığını söylüyor.

Razer, günümüzün Blade serisinde şu anda daha hızlı işlemci, ekran kartı ve ekranlar sunarken, Razer'ın dizüstü bilgisayarlarının ne kadar pahalı olabileceğini göz önünde bulundurursak, tasarımı seviyorsanız fiyatına değer bir cihaz ancak kullanıcı incelemelerinde genel olarak Razer'ın ince makinelerinin oldukça sıcak çalıştığı görüldü ve testlerin yapıldığı Razer cihazların çoğu bu dizüstü bilgisayardan iyi sistemlere sahipti.

Lambda Apple Kullanıcılarını Hedefliyor

Lambda bu dizüstü bilgisayarı tasarlarken belli ki açıkça MacBook Pro alıcılarını hedefliyor. Hem tercih edilen gümüş tonlar hem de şirketin öne sürdüğü birincil donanım karşılaştırması, Razer'ın yeni dizüstü bilgisayarının TensorFlow çalıştırılırken 16 inç MacBook Pro'daki Apple'ın M1 Max'ine göre 4 kat daha hızlı işlem kapasitesi olduğunu öne sürüyor.

Razer yıllar içinde Linux desteğini artırdı ancak popüler Linux bilgi işlem haber sitesi Phoronix 2019'da bu planların sona erecek gibi göründüğünü belirtmişti. Steam Deck'in çıkışıyla birlikte Linux oyunlarına sağlanan destek, gelecekte Razer'ın cihazlarında Linux işletim sistemini düşünmesine yol açabilir.