Suçluları Yakaladığınız Aksiyon Dolu Oyun İndirime Girdi: Fiyatı Yüzde 50 Düştü!

Steam, oyunseverleri sevindiren kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda platform suçluları yakalayıp adalete teslim ettiğiniz popüler FPS oyununda indirime gitti. Peki bu kampanya hangi oyun için geçerli ve indirim ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Ready Or Not Steam'de Kaç TL Oldu?

Steam, Ready Or Not için yüzde 50'lik bir indirim kampanyası başlattı. Bu doğrultuda oyunun fiyat etiketi 28,99 dolardan (1.379 TL) 14,49 dolara (689 TL) düştü. Yani 690 TL'lik bir indirim söz konusu. Öte yandan bu kampanyanın 9 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirtelim.

Ready Or Not Epic Games'te Kaç TL?

Ready Or Not, Epic Games'te de Steam'e benzer bir fiyat etiketiyle satılıyor. Oyunu bu platformdan satın almak istediğinizde 700 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Platformun verilerine baktığımızda ise en son indirimin 23 Haziran'da yapıldığını ve yapımın 349,50 TL'ye düştüğünü görebiliyoruz. Yani ilerleyen dönemlerde oyun burada yeniden indirime girebilir.

Ready or Not Xbox'ta ve PlayStation'da Ne Kadar?

Ready or Not, Xbox ve PlayStation'da indirimde değil. Bu yapım söz konusu platformlarda sırasıyla 999 TL ve 2.149 TL fiyat etiketleriyle satılıyor. Bunun dışında oyun herhangi bir abonelik planına da dahil değil. Maalesef oyunu oynamak için yapabileceğiniz tek şey ücretini ödeyip satın almak.

Ready or Not Nasıl Bir Oyun?

Ready or Not bir taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu. Bu yapımda tehlikelerle dolu suç dünyasına adım atarak silahlı şüphelilere, ölümcül bubi tuzaklarına ve rehine krizlerine karşı mücadele ediyorsunuz. Operasyonunuzun gidişatını şekillendirmeye çalışırken tehlikeli kapalı alanları optik kameralarla ve dikkatli adımlarla keşfediyorsunuz. Öte yandan standart ateşli silahlardan taktiksel kalkanlara kadar birçok ekipmanı bizzat kuşanıp operasyonlarınıza göre ayarlayabiliyorsunuz.

Ready or Not Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10, 64-bit Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 5-1600 / Intel Core i5-7600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Ready Or Not ve Payday gibi oyunları gerçekten çok seviyorum. Adrenalin duygusunu yaşatmayı başaran yapımlar diyebilirim. Ready Or Not'ı geçmiş indirimlerde satın alıp oynamıştım. Gerçekten kendimi bir SWAT üyesi gibi hissetmiştim. Grafikleri çok iyi, direkt bodozlama önüne geleni indirme olayı yok. Daha taktiksel düşünmelisin. Kısacası türe ilginiz varsa hiç kaçırmayın derim.