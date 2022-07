Ready or Not

Ready or Not ile sürükleyici bir taktiksel birinci şahıs nişancı oyununa giriş yapacaksınız.

Void Interactive tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde lansmana çıkan Ready or Not, erken erişim oyunu olarak oynanmaya devam ediliyor. 2021 yılında Steam'de bilgisayar platformu oyuncularının karşısına çıkan başarılı FPS oyunu, zengin bir içeriğe ev sahipliği yapıyor. Tek oyunculu ve çevrimiçi oyunculu modlara sahip olan FPS oyunu 6 farklı dil desteğine sahip. Türkçe dil desteğinin yer almadığı yapım içerisinde oyuncular birbirinden farklı haritalarda birbirinden farklı silah modellerini deneyimleyebilecek ve sürükleyici bir aksiyon deneyimi yaşayabilecekler. Tam sürüme ne zaman geçeceği bilinmeyen Ready or Not, günümüzde erken erişim oyunu olarak oynanmaya devam ediliyor.

Ready or Not Özellikleri

Tek oyunculu ve çevrimiçi oyunculu modlar,

Erken erişim oyunu,

6 farklı dil desteği,

Zengin içerik,

Birbirinden farklı silah modelleri,

Farklı haritalar,

İlerlemeye dayalı bir dünya,

Birinci şahıs kamera açıları,

Ana ve yan görevler,

Farklı zaman döngüleri,

Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak ifade edilen Ready or Not, fiyat etiketi ile de oyuncuları tatmin ediyor. Oyunculara gerçekçi bir aksiyon deneyimi sunan yapım, 2021 yılının Aralık ayından bu yana erken erişim oyunu olarak satışlarına devam ediyor. Bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak ifade edilen yapım, görevler eşliğinde oyunculara ilerlemeye dayalı bir dünya sunuyor.

Ready or Not İndir

Oyunculara gerçek zamanlı bir FPS oynanışı sunan Ready or Not, erken erişim oyunu olarak satışlarına devam ediyor. Oyunu satın alıp çatışmalara dahil olabilirsiniz.

Ready or Not Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ready or Not Önerilen Sistem Gereksinimleri