İkonik Şehir Otomobili Yeniden Sahnede: İşte Smart #2

1998 yılında ilk tanıtıldığında Smart Fortwo şehir içi ulaşım için yeni bir dönemi simgeliyordu. Küçük boyutları ile şehir içi kullanım için biçilmiş kaftan olan Fortwo, iki neslinde de gelişerek devam etmişti. Smart şimdi ise küçük şehir otomobilini yeniden tasarlayıp, elektrikli bir güç ünitesi ekleyerek yeniden sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.

Smart #2 Modelinin Tasarımı Nasıl?

Smart #2 olarak adlandırılan modelin tanıtımı da tasarımı kadar ilgi çekici oldu. Smart'ın şehir otomobili dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerin duvarında kendisine yer buldu. Berlin, Paris, Şangay, Kong Kong, Melbourne ve Buenos Aires şehirlerinin duvarlarında 'grafiti' olarak yansıtılan Smart #2 böylece eğlenceli karakterini de ortaya koyuyor.

Yeni modelin tanıtımında duvar sanatı kullanan marka böylece 'Swatch-Mercedes-Art' kelimelerinden oluşan ismine de bir göndermede bulunmuş oldu. Oluşturulan duvar resimlerinde Mercedes-Benz tasarım ekibine bölgesel sanatçılar Martin Ron, Georgia Laurie, Zhu Bin ve Parents Parents olarak bilinen bir grup eşlik etti.

Yeni model markanın daha önce tanıttığı konsept modellerin izinden gidiyor. Küçük şehir otomobili konsept modelden farklı olarak daha geniş hava girişlerine sahip bir ön ızgara, çıkıntılı burun çizgisi ve üçgen formlu farları ile seri üretim bir model olduğunu gösteriyor. Yan bölüme geçtiğimizde şişkin çamurluklar, aerodinamik jantlar ve siyah tavan ile karşılaşıyoruz.

Aracın arka bölümü net olarak gösterilmiyor olsa da paylaşılan görseller ile bu kısım hakkında da yorum yapmak mümkün. Smart logosunu andıran yuvarlak formlu stop lambalarına ev sahipliği yapan aracın boyutlarına oranla oldukça büyük bir spoylere sahip olduğunu da söylemek mümkün. Ayrıca konsept modelden farklı olarak aracın plakalığın da bagaj kapağına taşındığını görüyoruz. Yeni modelin iç mekanı hakkında ise şimdilik net bir bilgiye sahip değiliz.

Smart #2'nin Boyutları Ne Kadar?

Smart henüz yeni şehir otomobili hakkında bazı detayları paylaşmamış olsa da #2 modelinin uzunluğunu biliyoruz. Yeni küçük otomobilin uzunluğu 2.792 mm olarak açıklandı. Bu da yeni modelin selefine göre 97 mm daha uzun olacağını gösteriyor. Bu da daha geniş bir yaşam ve yükleme alanı anlamına geliyor. Yeni modelin dönüş çapı ise sadece 6,95 metre.

Smart #2 Modelinin Teknik Özellikleri Neler?

Smart #2, Geely tarafından geliştirilen Electric Compact Architecture (ECA) platformu üzerinde yükseliyor. 35,7 kWh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapan aracın yaklaşık olarak 300 kilometre menzile sahip olması bekleniyor. DC hızlı şarj desteğine de sahip olması planlanan modelin bu sayede bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80'e 20 dakikanın altında doldurabileceği ifade edildi.

Editörün Yorumu

Günümüzde mikromobilite denince akla genellikle tasarım anlamında pek de güzel görünmeyen otomobiller akla geliyor. Smart ise önce Fortwo şimdi ise #2 modeli ile bu durumu baştan aşağıya değiştirmiş durumda. Küçük boyutları ile şehir içi kullanım için ideal olan model, 300 kilometreye varan menziliyle de çoğu kullanıcıyı memnun edecektir.