Aksiyon ve Suç Dolu FPS Oyunu Yüzde 90 İndirime Girdi!

RoboCop film serisini seven oyuncuların fazlasıyla sevineceği önemli bir gelişme yaşandı. Steam kısa süre önce bir RoboCop oyununda yüzde 90 indirime gitti. Peki platformda hangi oyun indirimde? İşte merak edilen detaylar!

RoboCop: Rogue City Steam'de Ne Kadar İndirimde?

RoboCop: Rogue City kısa bir süre önce Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. Platformun bu son indirimiyle birlikte oyunun fiyatı 24.99 dolardan (1.155 TL) 2.29 dolara (105 TL) kadar geriledi. Bu kampanyanın sona ereceği tarih 25 Haziran diyebiliriz. Bunun dışında oyunun Alex Murphy ve Collection sürümlerinde de sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 44'lük bir indirim söz konusu.

RoboCop: Rogue City Epic Games Store'da Kaç TL?

Maalesef Steam'deki indirim Epic Games Store için geçerli değil. Oyun şu anda platformda 1.470 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışta. Yani şu an için herhangi bir indirim yok. Ancak bu gibi platformlarda belirli aralıklarla yeni indirimlerin düzenlendiğini belirtelim. Kısacası RoboCop: Rogue City yakında Epic Games'te de indirime girebilir.

RoboCop: Rogue City Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Maalesef şu an için RoboCop: Rogue City ne Xbox'ta ne de PlayStation'da indirimde değil. Yapımın platformlardaki fiyatlarına baktığımızda 1.749 TL'den satıldığını görüyoruz. Ancak burada Xbox için önemli bir istisna var. Zira yapım an itibariyle Game Pass Premium, Game Pass PC ve Game Pass Ultimate paketlerine dahil. Eğer bu aboneliklerden birisine sahipseniz, oyunu 1.749 TL'lik ücreti ödemeden oynayabileceksiniz.

RoboCop: Rogue City Nasıl Bir Oyun?

RoboCop: Rogue City, birinci şahıs nişancı ve rol yapma türlerini birleştiren bir oynanış mekaniğine sahip. Oyunda Alex Murphy'yi kontrol ederek Detroit sokaklarındaki suçlularla doğrudan savaşıyorsunuz. Sadece silahlı çatışmalara girmiyorsunuz, aynı zamanda olay yerlerini inceleyip delil toplayarak dedektiflik yapıyorsunuz. Kısacası bu gibi oyunlara bir ilginiz varsa RoboCop: Rogue City sizin için uygun bir seçenek olabilir.

Editörün Yorumu

2014'te vizyona giren RoboCop filmini izlemiştim ve gerçekten çok beğenmiştim. Ancak daha önce herhangi bir RoboCop oyunu oynama şansım olmadı diyebilirim. Sanırım ben de oyun için başlatılan son kampanyayı değerlendireceğim. Eğer siz de RoboCop'a karşı ilgiliyseniz bu indirimden yararlanabilirsiniz.