Türkçe Destekli Rol Yapma Oyunu Ücretsiz Oldu! Süre Bitmeden Alın

Devasa çok oyunculu rol yapma oyunlarını sevenler için harika bir fırsat başladı. Juvty Worlds tarafından geliştirilen bir oyun, Steam'de ücretsiz hâle geldi. Normalde satın almak ve oynamak için yüzlerce TL ödenmesi gereken yapıma şu andan itibaren hiçbir şekilde ücret ödemeye gerek kalmadan sahip olunabiliyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Steam'de Wild Terra 2: New Lands ücretsiz hâle geldi. Bu oyun normalde 13.99 dolara satılıyor. Güncel kurla 647 TL'ye denk geliyor fakat yeni başlayan fırsat sayesinde bu kadar yüksek bir tutarı ödemenize gerek kalmıyor. Oyunu tamamen bedava kütüphanenize ekleyebiliyor, fırsat sona erdikten sonra bile onu oynamaya devam edebiliyorsunuz.

Sınırlı süreliğine geçerli her fırsatta olduğu gibi bu fırsat da sonsuza kadar geçerli değil. Oyunu bedava almak isteyenlerin 15 Haziran 2026 saat 20.00'ye kadar süresi bulunuyor. Belirtilen tarihten sonra oyun yeniden ücretli hâle gelecek ve o noktadan sonra oynamak isteyenlerin ödeme yapmaktan başka bir seçeneği kalmayacak.

Wild Terra 2: New Lands Nasıl Ücretsiz Alınır ve Yüklenir?

Steam'i açın.

Bir hesabınız varsa oturum açın. Hesabınız yoksa hızlıca oluşturun.

Mağaza sayfasına gidin.

Arama bölümüne tırnaklar olmadan "Wild Terra 2: New Lands" yazın.

Eşleşme sağlanır sağlanmaz oyunun adına basarak sayfasına gidin.

En başta satın alma seçeneklerini göreceksiniz. En sonda ise "Hesaba ekle" seçeneği olacak, bunun üzerine tıklayın.

Yukarıda yer alan adımları uyguladıktan sonra oyun kütüphanenize eklenecektir. O andan itibaren dilediğiniz zaman yükleyip oynayabilirsiniz. Eğer bu adımları masaüstü istemcisini kullanarak takip ettiyseniz Wild Terra 2: New Lands'in hesabınıza eklendiğine dair bilgilendirmenin altındaki yükleme seçeneğine basarak oyunu hemen yükleyebilirsiniz. Steam'in mobil sürümünden takip ettiyseniz de masaüstü istemcisini açtığınızda kütüphaneye gidip oyunu bulduktan sonra üzerine basabilir ve sağda yer alacak olan "Yükle" butonuna tıklayabilirsiniz.

Wild Terra 2: New Lands Nasıl Bir Oyun?

Wild Terra 2: New Lands, MMORPG oyunları yani devasa çok oyunculu rol yapma oyunları arasında konumlanıyor. Oyunda sabit bir hedefiniz bulunmuyor. Kendi yolunuzu kendiniz çiziyorsunuz. Bazıları silah ve zırh yapabilirken bazıları da çiftçilik veya balıkçılıkla uğraşabiliyor. Tabii, her meslek bir ustalık gerektiriyor.

Oyunda çeşitli hayvanları evcilleştirebiliyor ve büyütebiliyorsunuz. Hayvanlar seviye atladıkça rastgele bonuslar kazanıyor. Bu da stratejik açıdan önemli avantaj elde etmenize olanak tanıyor. Tek başınıza oynayabileceğiniz gibi, dilerseniz diğer gruplara da katılabiliyorsunuz. Bu arada birçok MMORPG'nin aksine bu oyunda sabit sınıflar yok. Elinizde ne çeşit ekipman varsa rolünüz de o oluyor. Bu da taktik oluştururken size ciddi katkı sağlıyor.

Wild Terra 2: New Lands'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

Windows 7 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5 / AMD Phenom II X4

Intel Core i5 / AMD Phenom II X4 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 460 / AMD Radeon HD 5850 / Intel HD 4600

NVIDIA GeForce 460 / AMD Radeon HD 5850 / Intel HD 4600 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Wild Terra 2: New Lands'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

Windows 7 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7 / AMD Phenom II X6

Intel Core i7 / AMD Phenom II X6 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 660 / AMD Radeon HD 6970

NVIDIA GeForce 660 / AMD Radeon HD 6970 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Wild Terra 2: New Lands'i bir iki yıl önce oynamıştım. Genelde karakter gelişimi çok zaman aldığı için geniş oyuncu kitlesinde bir karşılık bulmuş değil ama ben oyunlarda başarı elde etmek için yoğun emek sarf edilmesi gerektiğini düşünen birisi olarak oyunu beğendiğimi söyleyebilirim. Siz de eğer benim gibi zaman alan fakat sonunda buna değdiğini gösteren yapımları seviyorsanız Juvty Worlds tarafından geliştirilen bu yapıma bir şans vermek isteyebilirsiniz.