80’lerin unutulmaz filmi olan RoboCop’un oyununa ne dersiniz? RoboCop: Rogue City’yi oynamaya başlayın ve eski Detroit’e adalet getirin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Teyon tarafından geliştirilen ve Nacon tarafından yayınlanan RoboCop: Rogue City 2023 yılında yayınlandı. 80’ların unuulmaz, ikonik filmi RoboCop’un oyunu olan bu yapım tam bir nostalji şöleni.

Aksiyon ve suç dolu bir FPS oyunu olan RoboCop: Rogue City’de efsanevi yarı insan, yarı makine, tümüyle polis kahramanımıza hayat veriyoruz. Oyundaki tüm amacımız yasaları korumak.

Oyunda ilerledikçe robot gücümüzü ve sibernetik yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz. Kanıt arayıp, suçluları bulmaya çalıştığımız bu oyun RoboCop 2 ve 3 arasında geçiyor. Filmler ile direkt bağlantı kurabileceğiniz bu yapım orijinal bir hikayeye sahip.

Hikayeli FPS oyunlarına, bilim kurguya ve şüphesiz ki RoboCop filmlerine ilginiz varsa bu oyuna bir göz atabilirsiniz.

RoboCop: Rogue City İndir

Hemen RoboCop: Rogue City indirin ve eski Detroit’e adalet getirmeye başlayın. Yarı robot yarı insan, ikonik polis RoboCop ile oynamanın keyfine varın.

RoboCop: Rogue City Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-4790 ya da Ryzen 5 2600

: Intel Core i7-4790 ya da Ryzen 5 2600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : Intel Arc A380 ya da NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB ya da AMD Radeon RX 480, 4 GB

: Intel Arc A380 ya da NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB ya da AMD Radeon RX 480, 4 GB Depolama: 51 GB kullanılabilir alan