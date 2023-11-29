RoboCop: Rogue City
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 49.8 GB
- Üretici Teyon
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80’lerin unutulmaz filmi olan RoboCop’un oyununa ne dersiniz? RoboCop: Rogue City’yi oynamaya başlayın ve eski Detroit’e adalet getirin.
Teyon tarafından geliştirilen ve Nacon tarafından yayınlanan RoboCop: Rogue City 2023 yılında yayınlandı. 80’ların unuulmaz, ikonik filmi RoboCop’un oyunu olan bu yapım tam bir nostalji şöleni.
Aksiyon ve suç dolu bir FPS oyunu olan RoboCop: Rogue City’de efsanevi yarı insan, yarı makine, tümüyle polis kahramanımıza hayat veriyoruz. Oyundaki tüm amacımız yasaları korumak.
Oyunda ilerledikçe robot gücümüzü ve sibernetik yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz. Kanıt arayıp, suçluları bulmaya çalıştığımız bu oyun RoboCop 2 ve 3 arasında geçiyor. Filmler ile direkt bağlantı kurabileceğiniz bu yapım orijinal bir hikayeye sahip.
Hikayeli FPS oyunlarına, bilim kurguya ve şüphesiz ki RoboCop filmlerine ilginiz varsa bu oyuna bir göz atabilirsiniz.
RoboCop: Rogue City İndir
Hemen RoboCop: Rogue City indirin ve eski Detroit’e adalet getirmeye başlayın. Yarı robot yarı insan, ikonik polis RoboCop ile oynamanın keyfine varın.
RoboCop: Rogue City Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da Ryzen 5 2600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel Arc A380 ya da NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB ya da AMD Radeon RX 480, 4 GB
- Depolama: 51 GB kullanılabilir alan
İlgi çekici hikaye
Filmlerle entegre bir hikaye
Grafikler şahane
Atmosfer müthiş
Biraz kısa
Diğer hikayeli FPS oyunlarından pek bir farkı yok